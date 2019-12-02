Савченко огласила список женихов

Политики, бизнесмены, бандиты, военные, рабочие и строители зовут Героя Украины Надежду Савченко замуж. Об этом она сама заявила в эфире шоу «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1».

Не так давно она посетила празднование 52-го дня рождения украинского журналиста Дмитрия Гордона . Вчера в эфире шоу «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» был продемонстрирован репортаж об этом событии.

«После того как я отстояла на акции, замерзла на Майдане, выпила 100 граммов коньяка, я еще и станцую!» — заявила Савченко.

Более того, она не исключила, что танцевать будет с экс-начальником Службы безопасности Украины Василием Грицаком, который «сажал» ее в тюрьму. Также она заверила, что может «в глаза сказать» человеку, что о нем думает, но не станет говорить этого Грицаку сегодня, потому что она — вежливый и толерантный человек, а также чтобы не испортить праздник имениннику.

Кроме того, в ответ на вопрос о том, много ли получает предложений выйти замуж и кто их делает, Савченко заявила, что предложений много, а делают их «политики, бизнесмены, бандиты, военные, простые ребята-рабочие, строители».