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В мире

Савченко огласила список женихов 

Рамблер + ещё 8 15 минут назад
Политики, бизнесмены, бандиты, военные, рабочие и строители зовут Героя Украины Надежду Савченко замуж. Об этом она сама заявила в эфире шоу «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1».
Савченко — бывшая военнослужащая Вооруженных сил Украины, экс-депутат Верховной рады Украины, бывшая делегат Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Не так давно она посетила празднование 52-го дня рождения украинского журналиста Дмитрия Гордона. Вчера в эфире шоу «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» был продемонстрирован репортаж об этом событии.
«После того как я отстояла на акции, замерзла на Майдане, выпила 100 граммов коньяка, я еще и станцую!» — заявила Савченко.
Более того, она не исключила, что танцевать будет с экс-начальником Службы безопасности Украины Василием Грицаком, который «сажал» ее в тюрьму. Также она заверила, что может «в глаза сказать» человеку, что о нем думает, но не станет говорить этого Грицаку сегодня, потому что она — вежливый и толерантный человек, а также чтобы не испортить праздник имениннику.
Кроме того, в ответ на вопрос о том, много ли получает предложений выйти замуж и кто их делает, Савченко заявила, что предложений много, а делают их «политики, бизнесмены, бандиты, военные, простые ребята-рабочие, строители».
Комментарии23 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Видео , Украина , Надежда Савченко , Дмитрий Гордон , СБУ , Совет Европы , Верховная Рада
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