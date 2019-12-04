Трамп вступил в жесткую дискуссию с Макроном

Трамп перед саммитом НАТО вступил в жесткую дискуссию с Макроном

Явно в боевом настроении прибыл в Лондон для участия в саммите НАТО , посвященном празднованию 70-й годовщины Североатлантического военного альянса, американский президент Дональд Трамп . Как сообщает корреспондент Associated Press, глава Белого дома в своем первом же публичном заявлении задался целью раскритиковать президента Франции Эмманюэля Макрона, а также осудил "непатриотичных" демократов из конгресса за проведение слушаний по вопросу об импичменте.

Трамп, похоже, так и не смог забыть высказывания, озвученного главой Елисейского дворца, еще недавно его самого близкого европейского союзника среди иностранных лидеров. Макрон на минувшей неделе заявил, что НАТО переживает "смерть мозга" в результате ослабления лидерства США в альянсе при правлении Трампа.

Перед встречей с Макроном в кулуарах Трамп назвал слова французского президента "очень, очень противным" комментарием.

"Я думаю, что это оскорбительно для многих разных сил. Вы просто не можете делать подобные заявления о НАТО. Это очень неуважительно", — заявил Дональд Трамп.

Уже через несколько часов состоялась личная встреча лидеров двух стран. Макрон и Трамп сидели бок о бок и общались тет-а-тет. Макрон не собирался уступать и извиняться и повторил свои комментарии о "здоровье НАТО". Он также выразил свое глубокое разочарование тем, что Трамп распорядился в октябре вывести сотни американских военнослужащих из Сирии . Решение было принято без консультации с Францией и союзниками по НАТО, что, собственно, и разочаровало Макрона.

Как отмечают эксперты, за почти три года пребывания Трампа на посту президента у него сложились крайне непростые отношения с Макроном — от триумфального визита американского лидера в Париж с супругой для участия в мероприятиях в честь Дня взятия Бастилии в 2017 году до фактически начавшейся торговой войны. Трамп в 2018 году ответил взаимностью, удостоив Макрона чести нанести первый государственный визит как иностранного лидера за время правления миллиардера в Белом доме. Но уже в этом году произошел упомянутый вывод американских войск из Сирии, задевший самолюбие Макрона.

А в понедельник администрация США пригрозила ввести дополнительные тарифы до 100 процентов на импорт французских товаров в размере 2,4 миллиарда долларов (около 2,15 миллиарда евро). Эту меру планируется реализовать в ответ на введение во Франции налога на цифровые гиганты США в размере трех процентов на прибыль.

Таким образом, встреча Трампа и Макрона состоялась не в лучший момент в отношениях двух стран.

"Никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция", — сказал Трамп, который сам неоднократно ставил под сомнение долгосрочные перспективы Североатлантического альянса.

Трамп утверждал, что слишком мало стран-членов НАТО находятся на пути к достижению цели альянса, заключающейся в том, чтобы тратить как минимум 2% ВВП на их собственную оборону к 2024 году.

Во время встречи в Лондоне высокие стороны разошлись и по вопросу отношения к политике Турции.

"Мне жаль говорить, что у нас нет одинакового определения терроризма", — сказал Макрон, намекнув на то, что Анкара считает террористами курдских повстанцев.

того, он раскритиковал члена НАТО Турцию, которую обвинил в работе с доверенными лицами боевиков в регионе.

Турция угрожала заблокировать план НАТО по защите стран Балтии и Польши, если НАТО не поддержит Анкару в признании курдских повстанцев из YPG террористами. Бойцы YPG уже давно являются союзниками США и Франции против исламских боевиков в Сирии. Турция считает их врагом из-за связей с курдскими повстанцами в юго-восточной Турции, уточняет Reutеrs.

"Если наши друзья в НАТО не признают террористическими организациями тех, кого мы считаем террористическими организациями, … мы будем против любого шага, который будет сделан в отношении защиты [балтийских стран]", — заявил президент Турции Тайип Эрдоган перед поездкой в Лондон.

Трамп, наоборот, был крайне уважителен по отношению к Реджепу Тайипу Эрдогану, отметив, что Турция полностью контролирует районы, освобожденные от боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ), и благосклонна по отношению к американским военным.

Макрон, выступая позже на пресс-конференции с Трампом, поддержал его критику в адрес НАТО и сказал, что реальная проблема альянса заключается в неспособности достичь четкой цели после окончания холодной войны.

"Мы должны четко понимать, какими будут основы НАТО, а сейчас этого нет", — сказал Макрон.

Значительная часть пресс-конференции Трампа была посвящена критике демократов. Он назвал расследование по импичменту, начатое его политическими противниками, "непатриотичным" и "плохим для нашей страны".

Трамп заявил, что он расстроен тем обстоятельством, что демократы запланировали слушания по импичменту, пока он находится за границей. Напомним, что судебный комитет палаты представителей назначил слушание по конституционным основаниям возможного импичмента Трампа в среду незадолго до завершения саммита НАТО.

Трамп настаивает на том, что он сосредоточен исключительно на укреплении внутренней и внешней политики США, в том числе заставляя членов НАТО тратить больше средств на оборону.

По мнению Хезер Конли, аналитика Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, поездка на саммит НАТО предоставила Трампу возможность подчеркнуть избирателям на родине, что он делает успехи в вопросах внешней политики. Президент считает "своим личным успехом во внешней политике", что члены НАТО благодаря его настойчивости увеличили расходы на оборону на 130 миллиардов долларов с 2016 года.

Между тем

Саммит в отеле в Хартфордшире, расположенном недалеко от Лондона начинается в среду. Во вторник вечером, сообщает Reuters, лидеры стран-членов НАТО были приглашены на два приема, один из которых был организован королевой Елизаветой II , а другой — британским премьер-министром Борисом Джонсоном . Несколько сотен протестующих против Трампа собрались на Трафальгарской площади в центре Лондона, держа в руках плакаты с надписями "Уходи, Трамп" и "Нет расизму, нет Трампу".

Надеясь успокоить Трампа, Европа, Турция и Канада обещают озвучить на саммите, что они готовы выделить около 20 млрд долларов на оборонные расходы к 2024 году и согласятся на сокращение вклада США в финансирование самого альянса.

Союзники одобрят новую стратегию для мониторинга растущей военной активности Китая, и определят космос как область военных действий, наряду с воздушными, сухопутными, морскими и компьютерными сетями.

Трамп сказал, что он верит, что Россия хочет заключить соглашения по контролю над вооружениями и ядерным вопросам и что он будет готов побудить Китай к подписанию таких соглашений.