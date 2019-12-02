Раскрыты детали санкций против «Северного потока — 2»

Санкции США против «Северного потока-2» могут коснуться компаний, участвующих в строительстве газопровода. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в окружении американского сената.

По данным издания, под санкциями могут оказаться международные специализированные компании. Их хотят исключить из любого бизнеса в США. Речь идет о швейцарской Allseas, специализирующейся на прокладке подводных труб и глубоководных кабелей. Также под риском введения санкций оказались немецкие компании, которые работают с «Газпромом» , и Uniper, финансово участвующая в прокладке трубопровода.

Санкции планируют ввести в рамках закона о военном бюджете США на предстоящий год. Ограничительные меры могут заработать еще до католического Рождества.

Глава комитета Сената США по международным делам Джим Риш заявил, что в случае введения санкций строительным компаниям придется прекратить работу. По мнению сенатора, россияне в таком случае будут вынуждены искать другие способы завершить строительство, все это сделает проект дороже.

В США необходимость санкций объясняют «угрозой энергетической безопасности Европы».

Как сообщал «Рамблер», в прошлом году Германия, Финляндия и Швеция выдали разрешения на строительство «Северного потока-2». Дания сделала это в конце октября 2019 года.

В начале октября в Nord Stream 2 сообщили, что газопровод построен более чем на 80 процентов. Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков тогда же заявил, что достройка «Северного потока — 2» займет еще примерно четыре-пять недель.

В Сенате США считают, что строительство займет еще три месяца, поэтому санкции могут помешать его завершению.