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Раскрыты детали санкций против «Северного потока — 2» 

Рамблер + ещё 8 11 минут назад
Санкции США против «Северного потока-2» могут коснуться компаний, участвующих в строительстве газопровода. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в окружении американского сената.
По данным издания, под санкциями могут оказаться международные специализированные компании. Их хотят исключить из любого бизнеса в США. Речь идет о швейцарской Allseas, специализирующейся на прокладке подводных труб и глубоководных кабелей. Также под риском введения санкций оказались немецкие компании, которые работают с «Газпромом», и Uniper, финансово участвующая в прокладке трубопровода.
Санкции планируют ввести в рамках закона о военном бюджете США на предстоящий год. Ограничительные меры могут заработать еще до католического Рождества.
Глава комитета Сената США по международным делам Джим Риш заявил, что в случае введения санкций строительным компаниям придется прекратить работу. По мнению сенатора, россияне в таком случае будут вынуждены искать другие способы завершить строительство, все это сделает проект дороже.
В США необходимость санкций объясняют «угрозой энергетической безопасности Европы».
Как сообщал «Рамблер», в прошлом году Германия, Финляндия и Швеция выдали разрешения на строительство «Северного потока-2». Дания сделала это в конце октября 2019 года.
В начале октября в Nord Stream 2 сообщили, что газопровод построен более чем на 80 процентов. Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков тогда же заявил, что достройка «Северного потока — 2» займет еще примерно четыре-пять недель.
В Сенате США считают, что строительство займет еще три месяца, поэтому санкции могут помешать его завершению.
Комментарии174 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
В мире , Видео , Виктор Зубков , Газпром , Сенат США , США
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