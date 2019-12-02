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Bild назвал детали санкций США против «Северного потока — 2» 

RT на русском + ещё 7 34 минуты назад
СЩА собираются добиться введения санкций против европейских компаний, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток — 2».
Как сообщает Bild со ссылкой на источники в американском сенате, в отношении американских компаний будет осуществлён следующий «трюк»: ограничения против партнёров проекта в ЕС войдут в закон о военном бюджете США на следующий год.
Отмечается, что под санкции может попасть Allseas из Швейцарии, которая занимается укладкой подводных трубопроводов и кабелей, а также ряд немецких компаний, которые сотрудничают с «Газпромом».
Сообщается, что ввести ограничения планируется до католического Рождества.
Ранее в «Газпроме» рассказали о влиянии зимней погоды на сроки ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».
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Теги:
В мире , Видео , Газпром , ЕС , Bild , США
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