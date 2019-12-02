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Кравчук поведал об «украинском княжестве» 

Lenta.ru + ещё 5 22 минуты назад
Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Киев ответить Москве новой исторической концепцией, согласно которой украинская государственность на несколько веков древнее русской. Такое заявление политик сделал в эфире телеканала «112».
Кравчук выразил негодование по поводу того, что российская сторона считает себя «старшим братом» Украины. «Россия говорит, что имеет корни в Киевской Руси, Византии и что Россия — Третий Рим. Все знают, что Россия начала формироваться и становиться на ноги только при Иване Грозном. Это триста лет после того, как Украина была княжеством и государством», — заявил бывший украинский лидер.
В марте бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин заявил о том, что Россия и Белоруссия произошли от Украины. По его словам, соседние государства появились, отделившись от Киевской Руси, наследницей которой он считает современную Украину. «После крещения в Киеве [в 988 году] христианство начало распространяться на оставшиеся восточнославянские племена к северу и востоку от Киевской Руси, где через несколько столетий возникли современная Белоруссия и Россия», — отметил Климкин.
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Теги:
В мире , Видео , Павел Климкин , Леонид Кравчук , Иван Грозный , МИД , Киев , Москва
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