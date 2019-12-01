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Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России 

РИА Новости 1 час назад
В Киеве предложили ответить РФ новой исторической концепцией
Фото: РИА Новости
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
"Россия говорит, что имеет корни в Киевской Руси, Византии, и что Россия — Третий Рим. Все знают, что Россия начала формироваться и становиться на ноги только при Иване Грозном. Это триста лет после того, как Украина была княжеством и государством. Триста лет!" — заявил Кравчук.
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Он добавил, что Киев должен "опираться на факты и реальные вещи", и выразил недоумение тем, что Россия считает себя "старшим братом" Украины.
Украинские политики и общественные деятели не раз выступали с сомнительными заявлениями на историческую тему. Так, экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Бывший президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей" и обвинял Россию в попытке "похитить" княжну Анну Ярославну. По мнению экс-депутата Рады Надежды Савченко, украинцы уже с четвертого-пятого века до нашей эры были "индивидуалистами". Согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров.
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Комментарии538 
Теги:
В мире , Политика , Павел Климкин , Петр Порошенко , Леонид Кравчук , Иван Грозный , Киев , Москва , Рим
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