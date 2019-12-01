В Киеве предложили ответить РФ новой исторической концепцией

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

"Россия говорит, что имеет корни в Киевской Руси, Византии, и что Россия — Третий Рим. Все знают, что Россия начала формироваться и становиться на ноги только при Иване Грозном. Это триста лет после того, как Украина была княжеством и государством. Триста лет!" — заявил Кравчук.

Он добавил, что Киев должен "опираться на факты и реальные вещи", и выразил недоумение тем, что Россия считает себя "старшим братом" Украины.