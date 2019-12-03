«Бег на месте»: Зеленский о Донбассе и Путине

Зеленский объяснил важность диалога с Путиным по Донбассу

По словам украинского лидера, отсутствие диалога равнозначно бегу на беговой дорожке, когда калории теряются, а движения нет.

«Вы знаете, без этого диалога можно, но это как, извините за такое сравнение, бег на беговой дорожке. То есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но остаешься на месте», — заявил украинский президент в опубликованном на Facebook видео.

Примечательно, что во время записи ролика Зеленский как раз проводил занятие на беговой дорожке. Он отметил, что не хочет подобного развития и выразил желание завершить конфликт в Донбассе.

Ранее Зеленский заявил о намерении бороться за «сбившихся с пути» жителей Донбасса. Он выразил уверенность, что в зоне конфликта есть люди, которые «за Украину», а также «потерянные».