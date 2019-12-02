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Зеленский: без диалога с Путиным решение конфликта в Донбассе будет стоять на месте 

ТАСС + ещё 16 1 час назад
Зеленский признал необходимость диалога с Путиным
Фото: Global Look Press / РИА Новости
Диалог с президентом России Владимиром Путиным по вопросу конфликта в Донбассе нужен, так как без него реального продвижения в этом вопросе не будет. Об этом в понедельник в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Вы знаете, без этого диалога [по Донбассу с Владимиром Путиным] можно, но это приблизительно, как бег на беговой дорожке — ты что-то делаешь, но ты на месте. Мы не хотим быть на месте, мы хотим, чтобы все закончилось", — сказал глава государства в видео, обнародованном на его странице в Facebook.
Он подчеркнул, что "никакой измены" украинскому народу на ожидаемой встрече лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже 9 декабря не будет, а уже сам факт встречи назвал "победой".
Зеленский попросил свой народ не верить политикам, которые критикуют будущие переговоры, и заверил, что дипломатию считает единственным путем решения конфликта. "Не верьте никому, войной никто никуда не может пойти, никто не хочет терять сотни тысяч людей. Только дипломатия", — подчеркнул Зеленский.
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Комментарии1 
Теги:
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Партия Зеленского , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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