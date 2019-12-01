Националисты пригрозили Зеленскому новым Майданом

Украинские националисты из так называемого «Движения сопротивления капитуляции» объявили в преддверии встречи «нормандской четверки» длительную акцию у офиса президента Украины , пригрозив Владимиру Зеленскому новым Майданом в случае, если тот «капитулирует» на саммите в Париже 9 декабря.

Противники «капитуляции» пообещали выйти вечером 8 декабря на Банковую улицу в рамках «акции общественного контроля за действиями президента». Акция продлится до объявления результатов «нормандской встречи» — как минимум сутки, сообщает «Страна».

Националисты уверяют, что акция будет носить «информационно-просветительский характер».

Они считают, что Россия «пытается усмирить и обмануть украинский народ».

«И нормандская встреча является первым публичным актом в драме капитуляции Украины. Если результаты встречи в Нормандии (на самом деле — в Париже — прим. ВЗГЛЯД) будут негативными для Украины, то протест имеет все шансы перерасти в долгосрочный», — заявили националисты.

Саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. В Кремле сообщали, что президенты России и Украины могут провести отдельную встречу на полях саммита.