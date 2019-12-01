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Националисты пригрозили Зеленскому новым Майданом 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Украинские националисты из так называемого «Движения сопротивления капитуляции» объявили в преддверии встречи «нормандской четверки» длительную акцию у офиса президента Украины, пригрозив Владимиру Зеленскому новым Майданом в случае, если тот «капитулирует» на саммите в Париже 9 декабря.
Противники «капитуляции» пообещали выйти вечером 8 декабря на Банковую улицу в рамках «акции общественного контроля за действиями президента». Акция продлится до объявления результатов «нормандской встречи» — как минимум сутки, сообщает «Страна».
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Националисты уверяют, что акция будет носить «информационно-просветительский характер».
Они считают, что Россия «пытается усмирить и обмануть украинский народ».
«И нормандская встреча является первым публичным актом в драме капитуляции Украины. Если результаты встречи в Нормандии (на самом деле — в Париже — прим. ВЗГЛЯД) будут негативными для Украины, то протест имеет все шансы перерасти в долгосрочный», — заявили националисты.
Саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. В Кремле сообщали, что президенты России и Украины могут провести отдельную встречу на полях саммита.
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Теги:
В мире , Видео , Владимир Зеленский
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