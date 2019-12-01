Красный уровень погодной опасности объявлен во Франции

В двух департаментах Франции ввели максимальный уровень метеотревоги из-за ливней

Максимальный — красный — уровень погодной опасности объявлен в воскресенье в двух французских департаментах на юго-востоке страны из-за сильных ливней. Об говорится в коммюнике национальной метеорологической службы Meteo France.

Как уточняется, речь идет о департаментах Вар и Приморские Альпы. Метеорологи сообщают о выпадении обильных осадков на почву, уже пропитанную влагой, в результате чего есть риск наводнений.

Подчеркивается, что красный уровень погодной опасности означает погодное явление исключительной интенсивности, которое представляет опасность для населения. Специалисты прогнозируют, что в указанных районах местами выпадет от 60 до 100 мм осадков

Кроме того, предпоследний — оранжевый — уровень метеотревоги по тем же причинам введен в департаментах Воклюз, Дром и в Альпах Верхнего Прованса.

Меторологи призывают жителей и гостей соответствующих департаментов по возможности оставаться дома, не пытаться передвигаться по уже затопленным зонам, принять меры по защите жилья от наводнения.