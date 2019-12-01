Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Медведев дал поручение после трагедии в Забайкалье
Медведев дал поручение после трагедии в Забайкалье
Политика
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
В мире
Лавров дал прогноз по исходу встречи Путина и Зеленского
Лавров дал прогноз по исходу встречи Путина и Зеленского
Политика
«Подавление голосов»: США раскритиковали Россию
«Подавление голосов»: США раскритиковали Россию
В мире

В двух департаментах Франции ввели максимальный уровень метеотревоги из-за ливней 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Красный уровень погодной опасности объявлен во Франции
Фото: ТАСС
Максимальный — красный — уровень погодной опасности объявлен в воскресенье в двух французских департаментах на юго-востоке страны из-за сильных ливней. Об говорится в коммюнике национальной метеорологической службы Meteo France.
Как уточняется, речь идет о департаментах Вар и Приморские Альпы. Метеорологи сообщают о выпадении обильных осадков на почву, уже пропитанную влагой, в результате чего есть риск наводнений.
Подчеркивается, что красный уровень погодной опасности означает погодное явление исключительной интенсивности, которое представляет опасность для населения. Специалисты прогнозируют, что в указанных районах местами выпадет от 60 до 100 мм осадков
Кроме того, предпоследний — оранжевый — уровень метеотревоги по тем же причинам введен в департаментах Воклюз, Дром и в Альпах Верхнего Прованса.
Меторологи призывают жителей и гостей соответствующих департаментов по возможности оставаться дома, не пытаться передвигаться по уже затопленным зонам, принять меры по защите жилья от наводнения.
Видео дня. Песцы массово «мигрируют» в Норильск
ТАСС: последние новости
Премьер Грузии заявил, что проект TANAP ускорит экономический рост республики Премьер Грузии заявил, что проект TANAP ускорит экономический рост республики Лавров считает, что встреча Путина и Зеленского в Париже будет полезной Лавров считает, что встреча Путина и Зеленского в Париже будет полезной Террориста в Лондоне обезвредили с помощью бивня нарвала и огнетушителя Террориста в Лондоне обезвредили с помощью бивня нарвала и огнетушителя
Комментарии 
Теги:
В мире , Погода , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев дал поручение после трагедии в Забайкалье
Медведев дал поручение после трагедии в Забайкалье 4
Лавров дал прогноз по исходу встречи Путина и Зеленского
Лавров дал прогноз по исходу встречи Путина и Зеленского 40
«Подавление голосов»: США раскритиковали Россию
«Подавление голосов»: США раскритиковали Россию 112
Пыталась оживить ребенка: в Екатеринбурге задержали главу секты
Пыталась оживить ребенка: в Екатеринбурге задержали главу секты 3
Битва за наследство Марьянова: кому что достанется
Битва за наследство Марьянова: кому что достанется
Видео
«Подавление голосов»: США раскритиковали Россию
03:29
«Подавление голосов»: США раскритиковали Россию
В мире
«Донбасс отторгается от Украины»
00:57
«Донбасс отторгается от Украины»
Украина В мире
Лавров дал прогноз по исходу встречи Путина и Зеленского
01:11
Лавров дал прогноз по исходу встречи Путина и Зеленского
Политика
Россия победила алкоголизм
00:27
Россия победила алкоголизм
Общество
«Делай предложение!»: Аллегрова ответила на ухаживания Баскова
00:55
«Делай предложение!»: Аллегрова ответила на ухаживания Баскова
Шоу-бизнес
Макрон заступился за Россию перед НАТО
01:10
Макрон заступился за Россию перед НАТО
В мире
Зеленскому грозят новым Майданом
01:24
Зеленскому грозят новым Майданом
В мире
Собчак: «Глупая нахрапистая бабища»
00:55
Собчак: «Глупая нахрапистая бабища»
Шоу-бизнес
«Отвратительный»: Савченко о встрече с Порошенко
05:09
«Отвратительный»: Савченко о встрече с Порошенко
Украина В мире
Зеленскому дали совет насчет Путина
02:05
Зеленскому дали совет насчет Путина
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение