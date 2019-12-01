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Проблемного сына королевы Елизаветы уличили в коррупции 

Lenta.ru 56 минут назад
Проблемного сына Елизаветы II уличили в коррупции
Фото: Reuters
Второй сын королевы Елизаветы II, принц Эндрю, герцог Йоркский в период, когда он занимал пост спецпредставителя Великобритании по международной торговле и инвестициям, пользовался служебным положением в интересах своего друга — британского финансиста-мультимиллионера Дэвида Роуленда, а также в собственных интересах. Об этом пишет Daily Mail.
Издание обнаружило, что в ходе официальных поездок принц Эндрю продвигал люксембургский частный банк Banque Havilland, который принадлежит семье Роуленда. Кроме того, принц делился с Роулендом секретными правительственными документами, которые могли способствовать принятию правильного бизнес-решения.
Также принц Эндрю владел с Роулендом компанией Inverness Asset Management в карибском офшоре (закрыта в марте 2019 года). Доля принца составляла 40 процентов. Как отмечает газета, в ходе официальных поездок принц предлагал состоятельным людям вложиться в этот совместный бизнес.
Принц Эндрю занимал пост спецпредставителя Британии по торговле и инвестициям с 2001 по 2011 год. В последние годы работы герцог Йоркский неоднократно подвергался критике за свою любовь передвигаться по миру, защищая интересы британского бизнеса, на шикарных самолетах. Нынешний интерес к деятельности герцога также вызван вопросами о том, каким образом он оплачивает свой роскошный образ жизни.
Принц Эндрю неоднократно оказывался в центра скандалов. Он не раз встречался с Саифом аль-Исламом Каддафи — сыном убитого ливийского диктатора Муаммара Каддафи, — а также принимал в Букингемском дворце зятя сверженного президента Туниса Зина аль-Абидина бен Али. Кроме того, принц Эндрю много лет дружил с миллиардером и финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвинили в продаже людей в сексуальное рабство. Одна из фигуранток расследования деятельности Эпштейна заявила, что в начале 2000-х будучи 17-летней девушкой она вступила в сексуальную связь с принцем Эндрю по принуждению со стороны миллиардера.
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Теги:
В мире , Елизавета II , Муаммар Каддафи , Великобритания
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