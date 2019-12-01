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Глава МВД Боливии попросил Мексику лишить убежища соратника Моралеса 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Соратника Моралеса захотели лишить убежища
Фото: Reuters
Глава МВД Боливии Артуро Мурильо попросил мексиканские власти лишить убежища бывшего главу администрации экс-президента Боливии Эво Моралеса Хуана Рамона Кинтану, укрывающегося в посольстве Мексики в Ла-Пасе, сообщает агентство ABI.
Ранее прокуратура Боливии выдала ордер на задержание пяти высокопоставленных чиновников правительства Моралеса, которые укрываются в посольстве Мексики. Во вторник глава МИД Боливии Карен Лонгарик передала мексиканскому послу пять ордеров на задержание чиновников.
"В случае с Хуаном Рамоном Кинтаной мексиканское посольство должно бросить его у ворот, откуда мы доставим его в суд", — заявил Мурильо. Кинтана обвиняется в подстрекательстве к мятежу и терроризме.
"Этот человек обещал сделать из Боливии Вьетнам и почти преуспел в этом", — добавил глава МВД.
После того, как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти Боливии объявили о проведении новых всеобщих выборов в стране, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах.
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Теги:
В мире , Латинская Америка , Хуан Моралес , МИД , МВД , Боливия , Мексика
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