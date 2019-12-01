Сотрудниц магазина призвали сообщать о «критических днях»

Японский магазин призвал сотрудниц предупреждать о «критических днях»

Один из крупных магазинов в Осаке недавно попытался провести в секции товаров для женщин эксперимент — руководство раздало сотрудницам бэйджи, которые они должны были носить в течение "критических дней". На бейдже изображена героиня японского комикса Сери-сан, поскольку в японском языке менструация тоже обозначается словом "сери". Всего бэйджи получили около 500 сотрудниц, при этом участие в программе было добровольным.

Как заявило руководство, это было сделано для того, чтобы другие видели, что женщинам тяжело, и помогали им.

Однако на практике это вызвало возмущение широкой общественности после того, как об инициативе магазина стало известно благодаря СМИ. Пользователи соцсетей стали возмущаться, говоря, что лучше бы руководство поставило стулья, чтобы сотрудницы могли сидеть, пока нет покупателей, или давало им отпуск на такие дни.

В результате магазин решил отказаться от подобных бейджей.