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Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным 

РИА Новости + ещё 4 54 минуты назад
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Саммит в "нормандском формате" состоится в Елисейском дворце в Париже 9 декабря, в нем примут участие президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и украинский лидер Владимир Зеленский.
"Я бы посоветовал так: защищать Украину. Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду — нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда помогают только на словах. С нами играют, как кошка с мышью", — заявил Кравчук.
По его словам, Зеленскому следует сказать, что украинцы — "великий народ", и что участники саммита должны говорить о том, что "отвечает интересам украинского народа".
Экс-президент добавил, что на переговорах украинский лидер должен руководствоваться национальными интересами страны.
"Главное тут — мужество, воля и смелость заявить об этих интересах", — заключил Кравчук.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия, был подписан Украиной, Россией, США и Великобританией в 1994 году. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
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Комментарии18 
Теги:
В мире , Европа , Политика , Украина , Путин и Зеленский , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Германия , Франция
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