Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

"Я бы посоветовал так: защищать Украину. Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду — нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда помогают только на словах. С нами играют, как кошка с мышью", — заявил Кравчук.

По его словам, Зеленскому следует сказать, что украинцы — "великий народ", и что участники саммита должны говорить о том, что "отвечает интересам украинского народа".

Экс-президент добавил, что на переговорах украинский лидер должен руководствоваться национальными интересами страны.

"Главное тут — мужество, воля и смелость заявить об этих интересах", — заключил Кравчук.

Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия, был подписан Украиной, Россией, США и Великобританией в 1994 году. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.