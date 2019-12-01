«Звезда вечеринок и мечта всех дам»

Дружба с Гитлером и стыдная любовь к американке: как жил самый стильный британский король

«Лента.ру» продолжает цикл материалов о роскошной жизни правителей разных стран и эпох. В предыдущей статье мы рассказывали о бывшем короле Саудовской Аравии Абдалле ибн Абдул-Азиз Аль Сауде. У него было 30 жен и 35 детей, для которых он мог арендовать целый отель или несколько островов на Мальдивах. Также он построил станцию метро в Эр-Рияде, попросив украсить ее пластинами из чистого золота. На этот раз речь пойдет о британском монархе, который пробыл на троне всего 325 дней. Эдуард VIII, дядя королевы Елизаветы II , стал одним из самых известных правителей, поскольку отрекся от престола, чтобы жениться по любви.

Молодой повеса

42-летний Эдуард, самый завидный холостяк Европы, сделал предложение Бесси Уоллис Уорфилд в 1936 году на вечеринке их общих друзей в Шотландии. Возлюбленные стояли под луной в живописном месте, получившем название «секретный сад».

«Кризис государственной власти, возникший из-за отречения британского короля от престола, зародился в секретном саду этого особняка», — писали потом британские газеты.

Эдуард родился в семье британского монарха Георга V и с детства готовился к тому, что однажды займет престол. Королевский двор в Британской империи тогда отличала патриархальность и чрезмерная скромность. Маленький принц же мечтал о роскоши и развлечениях, которые были в других королевских семьях. Когда он подрос, то с головой ушел в вечеринки и празднества, начав вести довольно беспечный для наследника образ жизни.

«Законодатель мужской моды, бесстрашный всадник, звезда вечеринок, мечта всех дам», — называли его американские СМИ.

Эдуард много путешествовал и заводил один роман за другим, причем встречаться любил с замужними дамами. Такой образ жизни не мог не волновать его отца-короля, который обычно говорил: «Не пройдет и года после моей смерти, как этот мальчик разрушит свою жизнь».

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Впрочем, столь разнузданный образ жизни не отталкивал от него британцев. Принц казался им доброжелательным и довольно простым в общении. Наследник престола сажал деревья, произносил речи, присутствовал при закладке зданий и спуске новых судов на воду.

К сорока годам самый элегантный и богатый жених Европы так и оставался холостяком. Именно в тот момент он и познакомился с американкой Бесси Уоллис Уорфилд. Эта встреча определила судьбу не только самого Эдуарда, но и всей Британской империи. Как описывали Уоллис биографы королевской семьи, «она была авторитарной личностью», а он «нуждался в женщине, которая могла и прикрикнуть на него».

Хотя черты лица Бесс — крупный нос, глубоко посаженные глаза и тяжелый волевой подбородок — были далеки от идеала красоты, отбоя от мужчин у нее не было. Она очаровывала их своим обаянием. Грациозная, элегантная, остроумная и прямолинейная Бесси и наследник британского престола познакомились на светской вечеринке и сразу же понравились друг другу. Несмотря на то что женщина официально была замужем, она практически сразу поселилась в загородной резиденции Эдуарда, который готов был бросить к ногам возлюбленной все, чего бы она ни пожелала. Частные самолеты, роскошные яхты и лучшие отели мира — все было к их услугам.

Подарки, которые мужчина посылал своей возлюбленной, стоили баснословных денег. Чаще всего Эдуард презентовал Уоллис драгоценности. Так, одной из самых любимых вещей американки была брошь в форме фламинго стоимостью полтора миллиона фунтов стерлингов, выполненная из бриллиантов, украшенная рубинами, сапфирами и изумрудами.

Все могут короли

После смерти отца Эдуард решил жениться на Уоллис. Она подала на развод с мужем, однако это было не единственное препятствие против заключения брака. Женитьба на женщине не аристократического происхождения, американке да еще и разведенной — было верхом неприличия. У представителя королевской семьи было три варианта: отказаться от брака; жениться, наплевав на недовольство семьи, правительства и простых британцев, или же вовсе отречься от престола.

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В конце декабря 1936 года король, процарствовавший 325 дней, подписал акт об отречении. В этот момент Бесси находилась в Каннах и, по словам одного из слуг, активно пыталась отговорить Эдуарда от этого шага. Когда он позвонил ей, чтобы сообщить, что дело сделано, она сказала: «Безмозглый дурень», — и разрыдалась.

После отречения ему был присвоен титул герцога Виндзорского. Трон занял его младший брат Альберт, принявший имя Георга VI. Эдуард отправился в добровольное изгнание, где первым делом женился на Уоллис. Церемония прошла во Франции, в небольшом замке, расположенном неподалеку от городка Канде. На торжестве присутствовали всего шестнадцать человек, среди которых были сын Уинстона Черчилля — Рэндольф и супруги Ротшильд.

На невесте было светло-голубое платье из креповой ткани и шляпка с полями, на груди была крупная брошь. На свадьбе произошло несколько событий, не ускользнувших от внимания корреспондентов Time. Когда жениху задали вопрос: «Будешь ли ты любить ее, заботиться о ней, уважать и беречь ее?» Эдуард взволнованно крикнул: «Да!»

«У Эдуарда дрожали руки, когда он надевал невесте на палец обручальное кольцо из уэльского золота, традиционного в британской королевской семье. А еще он не спускал с нее глаз», — писали корреспонденты издания.

В день свадьбы Эдуард также преподнес любимой женщине бриллиантовый браслет с девятью крестиками на нем, также украшенный рубинами, сапфирами и изумрудами. Зная о любви супруги к большим кошкам и особенно пантерам, он подарил Уоллис браслет от Cartier в виде пантеры, выполненной из оникса и бриллиантов, стоимостью полтора миллиона фунтов стерлингов, а также булавку из бриллиантов и сапфиров в форме этого хищного животного.

Обычно супруга герцога получала соответствующие привилегии: дамы должны при встрече приветствовать ее реверансом, мужчины — низким поклоном, при этом обращаться к ней необходимо «Ваше королевское высочество». Ничего подобного Уоллис не получила — под нажимом правительства король Георг лишил супругу брата титула герцогини.

«Отличный свадебный подарок», — с горечью произнес Эдуард.

Mary Evans / IllustrateLondoNewLtd / Diomedia

Это обстоятельство разочаровало супругов, однако не помешало им жить в свое удовольствие. Они любили останавливаться в роскошных отелях, спускать десятки тысяч фунтов стерлингов на шоппинг, а еще эффектно появляться, приковывая к себе всеобщее внимание. Помимо дорогих нарядов, украшений, роскошных особняков и изысканных блюд, они обожали шикарные автомобили Rolls-Royce. Вначале Эдуард ездил на лимузине Silver Ghost, а потом на машине следующего поколения Phantom I. На своих машинах он просил установить шторки из черного шелка, чтобы вместе с любимой Уоллис они могли спокойно ездить, оставаясь при этом незамеченными.

Дружба с Гитлером

Эдуард вместе с супругой много путешествовали. После Второй мировой войны всплыли факты о том, что Эдуард и его супруга симпатизировали нацистам. Осенью 1937 года молодожены приехали в Германию, где встречались с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером и его министрами. Впоследствии появилась фотография, наделавшая немало шума: на ней герцог Виндзорский исполняет нацистское приветствие.

Этот снимок доставил много хлопот британской королевской семье. Сам Эдуард все отрицал, утверждая, что просто махал рукой немецким солдатам. В 1940 году пара находилась в Португалии, где активно общалась с немецкими дипломатами. Бывший монарх дал интервью, суть которого сводилась к тому, что у Великобритании нет шансов победить Гитлера, и ее дни фактически сочтены. Возникала версия о том, что фашисты планировали вернуть его на престол после победы над Соединенным Королевством.

Британский король спешно назначил герцога Виндзорского губернатором Багамских островов. Несмотря на то что эта должность казалась незначительной для члена правящей династии, Эдуард и Уоллис с удовольствием отправились туда, где счастливо провели пять лет. После этого они окончательно осели во Франции. Уоллис занялась поиском подходящего жилья.

Keystone Pictures USA / Diomedia

«Мой супруг был королем, я хочу, чтобы он жил по-царски», — заявила она.

Вначале выбор пал на трехэтажный замок Лувесьен, особняк графини Дюбарри — фаворитки короля Людовика XV. Французы питали жгучую ненависть к этой дочери швеи и монаха-францисканца, ради которой монарх был готов на самые безрассудные поступки. Решив, что у британцев могли возникнуть неприятные ассоциации, Уоллис отказалась от этой идеи. И тогда она выбрала особняк, служивший резиденцией Шарлю де Голлю.

Пока смерть не разлучила

Взошедшая на престол после смерти короля Георга VI Елизавета сразу дала понять, что дядю своего любит, однако приглашать его или тем более его супругу в Лондон не намерена. Пара всем своим видом показывала, что это их не особо заботит.

Как потом описывали биографы Эдуарда, «их жизнь с Уоллис, наполненная любовью, текла неспешно и размеренно». Они продолжали много путешествовать, ходить на роскошные приемы, покупать дорогую одежду. Бывший король любил проводить свое время за игрой в теннис, гольф или чтением. Или же просто находиться рядом со своей женой. Ради нее он был готов пойти на все, кроме одного — бросить курить. Пагубная привычка привела к тому, что у Эдуарда обнаружили рак.

Узнав, что дни его сочтены, бывший британский монарх купил два места на кладбище, завещая похоронить там себя и свою любимую жену, когда придет и ее час. Незадолго до смерти Эдуарда посетила Елизавета II, прибывшая во Францию с официальным визитом. Несмотря на прошлые обиды, Уоллис с достоинством приняла ее в своем доме. Вскоре после этой встречи герцог Виндзорский умер. Его тело доставили в Англию на военном самолете. Уоллис прилетела туда на личном самолете королевы, который ей предоставила Елизавета. Поселили вдову Эдуарда в Букингемском дворце.

Бывшего короля похоронили в день, пришедшийся на тридцать пятую годовщину их свадьбы с Уоллис. Сразу после прощальной церемонии вдова Эдуарда сказала королеве, что покидает Англию. Итог этой романтической истории подвела одна из британских газет, статья которой заканчивалась такими словами: «Завершилась великая история любви, единственная и неповторимая романтическая история короля, распрощавшегося с короной ради любимой женщины». Уоллис пережила Эдуарда на 14 лет.