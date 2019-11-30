В Госдепе США обеспокоены законом РФ об иноагентах

Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах. Об этом написала официальный представитель госдепа Морган Ортагус на своей странице в Twitter.
We are alarmed by the Russian parliament’s rushed approval of more «foreign agent» legislation that can be used to stifle independent voices. We urge Russia to honor its commitment to freedom of expression, which #Lavrov reaffirmed at the OSCE Media Conference. @mfa_Russia— Morgan Ortagus (@statedeptspox) November 30, 2019
По словам Ортагус, закон был принят российским парламентом "на скорую руку". Она отметила, что новые правила могут быть использованы для подавления в России "независимых голосов".
Представитель госдепа призвала Россию уважать обязательства по обеспечению свободы слова.
Ранее стало известно, что Совет федерации одобрил закон, который позволять признавать физических лиц, получающих финансирование из-за границы, иностранными агентами.