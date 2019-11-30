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В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
В Госдепе США обеспокоены законом РФ об иноагентах
Фото: Газета.Ru
Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах. Об этом написала официальный представитель госдепа Морган Ортагус на своей странице в Twitter.
По словам Ортагус, закон был принят российским парламентом "на скорую руку". Она отметила, что новые правила могут быть использованы для подавления в России "независимых голосов".
Представитель госдепа призвала Россию уважать обязательства по обеспечению свободы слова.
Ранее стало известно, что Совет федерации одобрил закон, который позволять признавать физических лиц, получающих финансирование из-за границы, иностранными агентами.
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Теги:
В мире , США , Морган Ортагус , Госдеп США , Совет Федерации
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