В Госдепе США обеспокоены законом РФ об иноагентах

В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах

По словам Ортагус, закон был принят российским парламентом "на скорую руку". Она отметила, что новые правила могут быть использованы для подавления в России "независимых голосов".

Представитель госдепа призвала Россию уважать обязательства по обеспечению свободы слова.