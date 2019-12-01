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Российский закон об иноагентах встревожил Вашингтон 

Вести.Ru + ещё 8 26 минут назад
Российский закон об иноагентах встревожил Вашингтон
Фото: РИА Новости
Вашингтон выразил беспокойство законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов, который был принят в России. Морган Ортагус — официальный представитель госдепа США — назвала данный закон "принятым на скорую руку".
Она считает, что данный закон может использоваться для "подавления независимых голосов", передает РИА Новости. Ортагус призвала Москву уважать обязательства по обеспечению свободы слова, которые Сергей Лавров в очередной раз подтвердил на конференции ОБСЕ.
Посольство России в США в ответ призвало госдеп не вмешиваться во внутренние дела Москвы. После уголовного преследования Марии Бутиной американскими властями ни один россиянин "не может чувствовать себя безопасно в США" и пользоваться правом свободы слова, подчеркнули в посольстве. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter ведомства.
Одобренный Советом федерации закон позволяет признавать физических лиц, сотрудничающих со СМИ-иноагентом и финансируемых из-за рубежа, иностранными агентами. Перечнем таких иноагентов будет заниматься Минюст РФ. Он будет согласовывать свои действия с МИДом.
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Комментарии36 
Теги:
В мире , США , Мария Бутина , Морган Ортагус , Сергей Лавров , МИД , ОБСЕ , Госдеп США , Минюст РФ , Совет Федерации , РИА Новости
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