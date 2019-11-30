Украина утратила смысл существования, так и не став самостоятельной страной. Об этом заявил киевский журналист Алексей Молчанов в эфире телеканала News One.
Эксперт отметил, что с 1994 года политические элиты Украины последовательно воспевали независимость, но так и не смогли превратить бывшую окраину российской империи в отдельную страну.
«Мы не стали субъектной страной и самостоятельной Украиной, которая могла бы реализовывать свои собственные внутренние и внешние политические планы», — заявил Молчанов.
По его словам, власть на Украине по–прежнему не принадлежит народу. Раньше хозяевами жизни были олигархи. Теперь — западные транснациональные корпорации.
Именно они назначают судей, высших чиновников, членов правительства, силовиков.
Что касается нынешней украинской власти, то в погоне за прибылью она привязалась к газовой трубе и видит смысл исключительно в ней.
«Мы утратили смыслы! Смыслом стала вот эта клятая газовая труба. Все!», — подытожил Молчанов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Нового контракта пока нет. Россия требует от Киева прекратить политическое сутяжничество в международных судах и отозвать все иски против «Газпрома». От прекращения транзита бюджет Украины потеряет около трех миллиардов долларов.