«Клятая газовая труба»: на Украине заявили об утрате смысла существования

Украина утратила смысл существования, так и не став самостоятельной страной. Об этом заявил киевский журналист Алексей Молчанов в эфире телеканала News One.

Эксперт отметил, что с 1994 года политические элиты Украины последовательно воспевали независимость, но так и не смогли превратить бывшую окраину российской империи в отдельную страну.

«Мы не стали субъектной страной и самостоятельной Украиной, которая могла бы реализовывать свои собственные внутренние и внешние политические планы», — заявил Молчанов.

По его словам, власть на Украине по–прежнему не принадлежит народу. Раньше хозяевами жизни были олигархи. Теперь — западные транснациональные корпорации.

Именно они назначают судей, высших чиновников, членов правительства, силовиков.

Что касается нынешней украинской власти, то в погоне за прибылью она привязалась к газовой трубе и видит смысл исключительно в ней.

«Мы утратили смыслы! Смыслом стала вот эта клятая газовая труба. Все!», — подытожил Молчанов.