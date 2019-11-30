CNN узнал, как Украина собралась выслужиться перед Трампом

Стремясь улучшить отношения между Вашингтоном и Киевом , украинские власти могут объявить о начале расследований, выгодных президенту США Дональду Трампу , сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, официальные лица на Украине проводят консультации по вопросу о том, как улучшить отношение Трампа к их стране. CNN отмечает, что « правительство Украины все еще может объявить о новых расследованиях, которые могут посчитать выгодными для президента США с политической точки зрения», передает ТАСС.

При этом телеканал не уточняет, каких вопросов могут коснуться эти разбирательства. Так, один из источников CNN сообщил, что «возможные расследования должны иметь отношение к текущим событиям, а не только к тем, которые были в прошлом».

Как говорится в материале, украинская сторона полагает, что некоторые американские официальные лица, курировавшие отношения между Вашингтоном и Киевом, сейчас лишились «доверия Трампа» из-за той роли, которую сыграли в процедуре импичмента. Это затрудняет взаимодействие между странами, считают в Киеве.

Напомним, в сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Дональда Трампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования дела Байдена-младшего.