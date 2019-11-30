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CNN узнал, как Украина собралась выслужиться перед Трампом 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 12 часов назад
Стремясь улучшить отношения между Вашингтоном и Киевом, украинские власти могут объявить о начале расследований, выгодных президенту США Дональду Трампу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По их сведениям, официальные лица на Украине проводят консультации по вопросу о том, как улучшить отношение Трампа к их стране. CNN отмечает, что «правительство Украины все еще может объявить о новых расследованиях, которые могут посчитать выгодными для президента США с политической точки зрения», передает ТАСС.
При этом телеканал не уточняет, каких вопросов могут коснуться эти разбирательства. Так, один из источников CNN сообщил, что «возможные расследования должны иметь отношение к текущим событиям, а не только к тем, которые были в прошлом».
Как говорится в материале, украинская сторона полагает, что некоторые американские официальные лица, курировавшие отношения между Вашингтоном и Киевом, сейчас лишились «доверия Трампа» из-за той роли, которую сыграли в процедуре импичмента. Это затрудняет взаимодействие между странами, считают в Киеве.
Напомним, в сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Дональда Трампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования дела Байдена-младшего.
В ноябре Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
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Комментарии12 
Теги:
В мире , США , Украина , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Правительство Украины , Конгресс США , CNN , ИТАР-ТАСС , Киев
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