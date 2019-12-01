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Греки со скандалом ушли с открытия газопровода в Турции 

Рамблер + ещё 20 16 минут назад
Делегация Греции в знак протеста покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP). Скандал разразился после выступления турецкого президента, передает РИА Новости.
Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии в Эдирне, где открывали газопровод. В своей речи он коснулся темы непризнанного Турецкой Республики Северного Кипра — давней болевой точки в отношениях между Грецией и Турцией.
Эрдоган заявил, что Анкара не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра и в исключительной экономической зоне республики. По его словам, Турция действует в рамках международного права, чтобы соблюсти права турок-киприотов на владение энергоносителями шельфа.
«Никакие крики и вопли не подвигнут Анкару отвести с шельфа корабли, производящие разведку», — сказал Эрдоган.
После этого греческая делегация, возглавляемая замминистра энергетики Димитрисом Иконому, покинула церемонию открытия газопровода. В МИД Греции осудили высказывания Эрдогана, назвав его «главным нарушителем международного права в регионе».
TANAP — часть «Южного газового коридора». Он позволит поставлять газ с шельфа Каспия в Турцию и Европу.
Республика Кипр появилась на карте мира в 1960 году, после предоставления независимости от Британии. Греческой и турецкой общинам были предоставлены равные права в управлении новым государством. Однако отношения между ними обострились. В 1974 году Турция оккупировала северную часть острова. Через год здесь возникла самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра. Она признана только Турцией.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Эрдоган заявил об открытии газопровода «Турецкий поток» 8 января.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
В мире , Ближний Восток , Видео , Реджеп Эрдоган , МИД , РИА Новости , Греция , Турция
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