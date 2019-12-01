Греки со скандалом ушли с открытия газопровода в Турции

Делегация Греции в знак протеста покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP). Скандал разразился после выступления турецкого президента, передает РИА Новости.

Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии в Эдирне, где открывали газопровод. В своей речи он коснулся темы непризнанного Турецкой Республики Северного Кипра — давней болевой точки в отношениях между Грецией и Турцией.

Эрдоган заявил, что Анкара не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра и в исключительной экономической зоне республики. По его словам, Турция действует в рамках международного права, чтобы соблюсти права турок-киприотов на владение энергоносителями шельфа.

«Никакие крики и вопли не подвигнут Анкару отвести с шельфа корабли, производящие разведку», — сказал Эрдоган.

После этого греческая делегация, возглавляемая замминистра энергетики Димитрисом Иконому, покинула церемонию открытия газопровода. В МИД Греции осудили высказывания Эрдогана, назвав его «главным нарушителем международного права в регионе».

TANAP — часть «Южного газового коридора». Он позволит поставлять газ с шельфа Каспия в Турцию и Европу.

Республика Кипр появилась на карте мира в 1960 году, после предоставления независимости от Британии. Греческой и турецкой общинам были предоставлены равные права в управлении новым государством. Однако отношения между ними обострились. В 1974 году Турция оккупировала северную часть острова. Через год здесь возникла самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра. Она признана только Турцией.