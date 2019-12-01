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В мире

Греки против Эрдогана: открытие газопровода TANAP не обошлось без скандала 

Вести.Ru + ещё 14 1 час назад
Греки со скандалом ушли с открытия газопровода в Турции
Фото: РИА Новости
На церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) разразился скандал. Делегация Греции покинула церемонию, сочтя, что выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана носит провокационный характер.
Эрдоган, выступая на церемонии в Эдирне, заявил, что Анкара не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра и в исключительной экономической зоне республики. Он отметил, что Турция действует в рамках международного права, так как в Средиземном море имеет место нарушение прав турок-киприотов на владение энергоносителями на шельфе. "Никакие крики и вопли" не подвигнут Анкару отвести с шельфа корабли, производящие разведку, приводит слова Эрдогана РИА Новости.
Делегация из Афин, возглавляемая заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому, покинула церемонию открытия газопровода спустя минуту после того, как прозвучали заявления турецкого лидера. Позже в МИДе Греции осудили высказывания Эрдогана, назвав его "главным нарушителем международного права в регионе".
TANAP — часть "Южного газового коридора", который позволит поставлять газ с шельфа Каспийского моря в Европу и Турцию.
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Комментарии20 
Теги:
В мире , Ближний Восток , Реджеп Эрдоган , МИД , РИА Новости , Анкара , Греция , Кипр , Турция
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