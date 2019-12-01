Госдеп раскритиковал работу делегации Дамаска в Женеве

Госдеп раскритиковал работу делегации Дамаска на переговорах в Женеве

В понедельник начался новый раунд заседаний конституционного комитета, однако заседания малой группы не состоялись в понедельник и вторник из-за разногласий между делегациями. Ранее член конституционного комитета Сирии от оппозиции Касем аль-Хатыб заявил РИА Новости, что делегация правительства САР ставит предварительные условия для проведения переговоров по конституции и затягивает процесс. В свою очередь, член малого состава комитета от правительства САР Ашвак Аббас заявил, что делегация оппозиции нарушает регламент работы комитета и тратит время. Он назвал это намеренным саботажем заседаний комиссии.

Как утверждает госдеп, делегация властей Сирии приехала на второй раунд переговоров, выдвинув предварительные условия.

"Выдвинутые предварительные условия… явно нарушают процедурные правила конституционного комитета и являются вопиющей попыткой отсрочить работу важных усилий, которые поддерживаются как малой группой (по Сирии — ред.), так и астанинской группой", — следует из распространенного заявления ведомства.

В госдепе отметили, что "США продолжают поддерживать усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена по запуску работы конституционного комитета Сирии".

"Конституционный комитет не может быть единственным направлением усилий в рамах резолюции Совета Безопасности ООН 2254… Другие элементы резолюции должны осуществляться параллельно, включая освобождение задержанных, общенациональное прекращение огня и создание безопасных и нейтральных условий для проведения свободных и справедливых выборов под полным контролем ООН", — говорится в комментарии.

Первое заседание конституционного комитета Сирии торжественно прошло 30 октября в Женеве в расширенном составе. После чего работу начал малый состав.

Комитет состоит из трех равных частей — по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек.

Члены малого комитета были назначены из числа соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.