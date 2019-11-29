Украина обратилась к Apple из-за «российского Крыма»

Представители Зеленского обратились к Apple из-за «российского Крыма»

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной сообщил, что компания устранила ошибку в приложении "Погода": теперь Крым в сервисе отображается как территория РФ. До этого в приложении не указывалась государственная принадлежность крымских городов.

После этого украинское посольство в США призвало руководство Apple исправить обозначение Крыма как части российской территории в приложениях.