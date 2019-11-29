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Представители Зеленского обратились к Apple из-за «российского Крыма» 

РИА Новости 29 минут назад
Украина обратилась к Apple из-за «российского Крыма»
Фото: РИА Новости
"Представительство" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму направило запросы американской компании Apple, обозначившей в приложении Крым российским.
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной сообщил, что компания устранила ошибку в приложении "Погода": теперь Крым в сервисе отображается как территория РФ. До этого в приложении не указывалась государственная принадлежность крымских городов.
После этого украинское посольство в США призвало руководство Apple исправить обозначение Крыма как части российской территории в приложениях.
"Представительство президента Украины в автономной республике Крым реагирует на события, связанные с неправильными обозначениями Крыма или отношениями иностранных компаний с компаниями государства-оккупанта в Крыму. За последнее время мы направили соответствующие запросы AFP News Agency и Apple Incs по соответствующим ситуациям", — говорится в сообщении представительства на странице в Facebook.
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Комментарии9 
Теги:
В мире , Василий Пискарев , Владимир Зеленский , Госдума , Apple , France-Presse , Республика Крым
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