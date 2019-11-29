В Великобритании задержали судно с крымчанами на борту

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Международная федерация транспортных рабочих (ITF) разбирается с ситуацией с задержанием в Портленде в Великобритании судна "Джирех" (Jireh) под флагом Нигерии с российским экипажем на борту, рассказала ТАСС инспектор ITF в Новороссийске Ольга Ананьина. "26 ноября судно Jireh (флаг Нигерия) задержано в Портленде, на борту девять человек из Крыма. Два месяца им не платят зарплату, долг порядка $35 тыс. Владельцы (нигерийская компания) выходят на связь, но не предпринимают никаких действий для выплаты зарплаты и обеспечения судна продовольствием и питьевой водой. Профсоюз, в свою очередь, разбирается в ситуации", — сказала она. Ананьина добавила, что местные благотворительные организации уже помогают морякам. Питьевая вода на борту уже заканчивается. Судно перегонялось из Норвегии в Сенегал. Вещательная корпорация Би-би-си в четверг сообщила, что нигерийский паром Jireh с девятью людьми на борту был задержан в Портленде после того, как он был отбуксирован в порт с отключенным электропитанием. Ранее судно пыталось встать на зимнюю стоянку на островах Джерси и Гернси, однако портовые власти на обоих островах не дали на это разрешение. Сотрудники Красного Креста обеспечили экипаж продовольствием и одеждой.

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