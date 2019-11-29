«Москва бросает вызов»: что в НАТО говорят о «российской угрозе»

НАТО не считает Россию угрозой или агрессором, однако Москва бросает альянсу «стратегический вызов», заявил генсек организации Йенс Столтенберг . По его словам, союзники НАТО имеют «единое мнение» по поводу российской политики и «нарушения договора РСМД».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит «угрозы или агрессивных действий» со стороны Российской Федерации. При этом объединение воспринимает Москву как «стратегический вызов», сообщает ТАСС со ссылкой на выступление генсека в Брюсселе

«Реальность показывает нам, что НАТО должно реагировать, должно модернизировать свои силы, вкладывать средства в обеспечение сдерживания. Россия продолжает вкладывать силы и средства [в военные технологии]», — подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что диалог между НАТО и Россией необходим, однако нужно поддерживать единство в своих рядах.

«Сдерживание и оборона — одновременно мы ведем политический диалог с Россией, нашим соседом. Мы стремимся к лучшим взаимоотношениям с Россией, нужно говорить с Россией, потому что она есть», — отметил генсек.

По его словам, на саммите НАТО в Лондоне, назначенном на 3-4 декабря, лидеры стран-участниц альянса будут обсуждать вопросы контроля вооружений и «политики России». Он также обвинил Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подчеркнув, что «ответ должен быть взвешенным и скоординированным».

Ранее стало известно, что Париж готов рассмотреть предложение Москвы о запрете на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе, сообщают немецкие СМИ. Соответствующее письмо было направлено Владимиру Путину президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Однако вскоре после этого Макрон заявил, что не принимал предложенный российской стороной мораторий по ДРСМД. Французский лидер добавил, что воспринял эти предложения России как основу для обсуждений.

«Европейцы должны быть привлечены к переговорам о будущем договоре», — подытожил Макрон.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Макрон действительно ответил Владимиру Путину. По словам Пескова, ответ Макрона не был детальным. В своем сообщении глава Франции объявил о готовности поговорить о ракетах. Также Макрон написал, что понимает озабоченность российской стороны по ДРСМД.

1 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон «приостанавливает» выполнение обязательств в рамках ДРСМД. Спустя полгода Соединенные Штаты вышли из договора, потому что его якобы нарушает Россия. В ответ на это 2 февраля Владимир Путин заявил, что Москва также приостанавливает свое участие в ДРСМД. В итоге договор прекратил действие 2 августа.

Претензии Вашингтона относятся к ракете 9М729, которую испытывало Минобороны РФ . Власти США утверждают, что эта новая ракета нарушает условия ДРСМД. Однако в Москве заявили, что никогда не испытывали данную ракету на дальность, превышающую 500 км, указанные в договоре.

Вскоре после приостановления действия ДРСМД Трамп сообщил о намерении заключить новое — «лучшее» — международное соглашение.

«Надеюсь, мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Я бы, несомненно, хотел это увидеть», — заявил он.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан президентом США Рональдом Рейганом и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым в Вашингтоне в 1987 году. Этот документ наложил запрет на использование и создание ракет малой (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности действия, которые могли быть дислоцированы на суше. Вскоре за 10 лет большинство боеголовок и носителей были ликвидированы сторонами.

Известно, что в США сегодня всерьез рассматривают вызовы со страны Китая, ставя в оборонной доктрине Пекин и Москву на место «ревизионистских держав», бросающих вызов Вашингтону.

«Российская угроза», несмотря на последние слова Столтенберга о ее отсутствии, пока остается главным двигателем военной машины альянса, поэтому вряд ли можно говорить об изменении политики НАТО в отношении Москвы.