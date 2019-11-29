Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу 

"Папа, что я здесь делаю": Солдат-убийца встретился с отцом
Отец расстрелявшего сослуживцев Рамиля Шамсутдинова рассказал «Ура.ру» о встрече с сыном в изоляторе.
Украина прогадала с российским газом
Депутат Верховной Рады Виктор Медведчук заявил, что Украина упустила момент, когда можно было заключить выгодный транзитный контракт с Россией.
Украина показала новое оружие
Апарат Ради національної безпеки і оборони України
Крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" успешно прошла в четверг этап испытаний, совершив полет на несколько сотен километров по заданному маршруту.
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
США могут разместить ракеты средней и меньшей дальности в северных широтах.
Раскрыты планы США в Крыму
Flickr
«Почетное или какое-то дипломатическое присутствие» США могло быть создано в Крыму в конце 2000-х годов.
Украинскую шпионку задержали в Крыму
Россиянка в Севастополе была заподозрена в шпионаже в пользу Украины, задержана и арестована.
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
Министерство обороны РФ
Контейнер российского подводного беспилотника «Посейдон», прозванного в США «оружием судного дня», был замечен в Сети.
России предрекли водную катастрофу
Таяние ледников на Эльбрусе такими же темпами, какими они тают сейчас, приведет к тяжелым последствиям — обострится проблема водообеспечения.
Прорыв российской экономики откладывается
Аналитики, опрошенные газетой «Взгляд», пришли к выводу, что прорыва в экономике, которого ждут российские власти в течение ближайших двух лет, с большой долей вероятности может не случиться.
«Нафтогаз» обратился к Латвии из-за «Газпрома»
«Нафтогаз Украины» обратился в суд Латвии с просьбой исполнить на территории страны решение Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом».