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Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу 

Рамблер 35 минут назад

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Редактор:  Николай Косяк
Теги:
В мире , Видео , Виктор Медведчук , Нафтогаз , Министерство обороны , Газпром , МИД , Верховная Рада , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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