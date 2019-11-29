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В мире

Украина нашла «русскую пропаганду» в детской книге 

Lenta.ru + ещё 2 41 минуту назад
Украина нашла «русскую пропаганду» в детской книге
Фото: РИА Новости
Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз на территорию страны детской книги, объяснив это решение наличием в ней пропаганды. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Госкомтелерадио отказал ООО "Якаб Трейд" в выдаче разрешения на ввоз некоторой издательской продукции, изготовленной в России и содержащей признаки пропаганды государства-агрессора», — говорится в сообщении.
В частности, орган запретил ввоз детской книги Татьяны Зарубиной «От динозавра до компота. Ученые отвечают на 100 (и еще 8) вопросов обо всем». Украинские эксперты заявили, что отдельные главы этой книги написаны «в духе русской пропаганды, которая зомбирует детей, что Россия является сверхдержавой, формируя одновременно пренебрежение к другим суверенным государствам».
В Госкомтелерадио также отметили, что начиная с 20 мая 2017 года орган выдал 3941 отказ в получении разрешения на ввоз издательской продукции из России. Большинство отрицательных заключений экспертного совета связано с «антиукраинским содержанием» печатных изданий, заявили в Госкомтелерадио.
В конце 2016 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон об ограничении ввоза в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». С 2017 года для ввоза на Украину печатной продукции необходимо получать разрешение от Госкомтелерадио.
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Теги:
В мире , Украина , Петр Порошенко
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