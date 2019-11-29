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Криминал

Мигранты прорыли тоннели из Сербии в Европу 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 36 минут назад
Мигранты прорыли тоннели из Сербии в Европу
Фото: Reuters
Полицейские в Венгрии нашли на границе с Сербией два тоннеля, через которые нелегальные мигранты проходили в Евросоюз.
Первый тоннель в длину составляет 34 метра, он прорыт у населенного пункта Ашотхалом, передает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.
Протяженность второго — 21,7 метра, он расположен у населенного пункта Чикерия. Оба тоннеля обустроены с помощью подручных средств.
Правоохранители также задержали 44 нелегалов, планировавших пробраться в Венгрию по тоннелям. Оба прохода засыпали при помощи спецтехники.
В ноябре в ЕС разоблачили занимавшуюся перевозкой мигрантов в контейнерах преступную сеть.
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Теги:
В мире , ЕС , ИТАР-ТАСС , Венгрия , Сербия
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