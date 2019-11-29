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Польского политика затравили за признание заслуг Красной армии 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
В Польше политика затравили за признание Красной армии
Фото: globallookpress.com
Один из депутатов подал заявление в прокуратуру за «пропаганду тоталитарного строя».
Глава польского Союза демократических левых сил (PSL) Влодзимеж Чажастый подвергся травле после заявления о признании заслуги Красной Армии.
В эфире Польского телевидения, он сказал, что Красная Армия освободила Польшу от фашистов, и напомнил, что на ее на территории погибли 700 тысяч советских солдат, передает газета wPolityce.
Эти слова не понравились некоторым политическим деятелем, например депутатам правящей партии «Право и справедливость», которые заподозрили его в «пропаганде тоталитарного строя» и даже подали заявление в прокуратуру.
«Такими, как Чажастый, после 1945 года занимался мой дед — комендант NSZ (подпольная военная организация, действовавшая во время Второй мировой войны и после нее. — прим. ред.)», — написал в Twitter депутат парламента Польши Доминик Тарчыньский.
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Теги:
В мире , Генпрокуратура РФ , Партия "Право и справедливость"
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