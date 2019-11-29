В Польше политика затравили за признание Красной армии

Польского политика затравили за признание заслуг Красной армии

Один из депутатов подал заявление в прокуратуру за «пропаганду тоталитарного строя».

Глава польского Союза демократических левых сил (PSL) Влодзимеж Чажастый подвергся травле после заявления о признании заслуги Красной Армии.

В эфире Польского телевидения, он сказал, что Красная Армия освободила Польшу от фашистов, и напомнил, что на ее на территории погибли 700 тысяч советских солдат, передает газета wPolityce.

Эти слова не понравились некоторым политическим деятелем, например депутатам правящей партии «Право и справедливость» , которые заподозрили его в «пропаганде тоталитарного строя» и даже подали заявление в прокуратуру.