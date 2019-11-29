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У тебя мозг умер. Эрдоган прокомментировал заявление Макрона 

Вести.Ru + ещё 6 1 час назад
У тебя мозг умер. Эрдоган обратился к Макрону
Фото: Reuters
Турция для НАТО очень важная страна. А те, кто говорят, будто мозг альянса умер, пусть сначала проверят собственную голову, считает президент Реджеп Эрдоган. По мнению турецкого лидера, подобные заявления подтверждают, что у самого Макрона мозг умер, пишет агентство РИА Новости. Кроме того, у французского лидера нет опыта борьбы с терроризмом, именно поэтому в его стране протесты "желтых жилетов".
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Также Эрдоган добавил, что не Макрону решать, изгонять Турцию из НАТО или нет.
"Прыгайте, сколько хотите, но вы будете уважать суверенитет Турции", — подытожил Реджеп Эрдоган.
Напомним, ранее Макрон заявил, что мозг НАТО мертв, так как между членами альянса отсутствует координация по стратегическим вопроса. Особенно, когда речь идет о США или Турции.
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Реджеп Эрдоган , НАТО , Турция
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