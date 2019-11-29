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Россия отправила в Сирию гигантский груз 

Lenta.ru 32 минуты назад
Россия отправила в Сирию гигантский груз
Фото: @YorukIsik
Из России в Сирию направился гигантский контейнеровоз «Спарта». Об этом сообщает Al Masdar News.
По данным Twitter-аккаунта Bosphorus Observer, который отслеживает проход боевых кораблей через пролив Босфор, базирующееся в Санкт-Петербурге российское судно компании «Оборонлогистика» вошло в акваторию Средиземного моря в пятницу, 29 ноября. Предполагается, что «Спарта», отправившаяся из Новороссийска, должна попасть в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.
На опубликованных кадрах видно, что палуба корабля заставлена рядами большегрузных контейнеров.
Согласно сайту «Оборонлогистики», судно может брать до 450 контейнеров весом по 22 тонны каждый и считается одним из самых больших контейнеровозов в России — оно превышает по длине футбольное поле.
В августе 2018 года в Сирию отправили несколько кораблей с грузом в Тартус. Речь шла о самом большом контейнеровозе «Спарта-3» — отмечалось, что он вез военный груз, который, вероятно, передадут сирийской правительственной армии и ее союзникам на северо-западе страны. На другом корабле находилась военная техника, в том числе БМП и танки.
Российские суда участвуют в операции «Сирийский экспресс», предусматривающей переброску военных грузов на кораблях ВМФ. Она была сформирована после инцидента с задержанием коммерческого судна «Алаид», перевозившего в Сирию отремонтированные в России вертолеты Ми-25. Корабли и суда ВМФ, в том числе вспомогательные, несут военно-морской флаг и в силу этого обладают правом экстерриториальности, что не позволяет арестовать или задержать их по пути следования.
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Новороссийск , Санкт-Петербург , Сирия
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