В Германии оценили перспективы «нормандского саммита»

Немецкий политик оценил перспективы «нормандского саммита»

Сигналов о возможной отмене антироссийских санкций пока нет, но саммит "нормандской четверки" в Париже может внести вклад в улучшение отношений России и Европы, заявил РИА Новости министр экономики и энергетики немецкого Бранденбурга Йорг Штайнбах.

"Что касается последнего (отмены санкций), то в данный момент, к сожалению, я настроен пессимистично. Я не вижу сближения (в позициях) ни со стороны господина (президента РФ Владимира) Путина к Европе, ни наоборот. То, что произошло в Крыму, воспринимается и интерпретируется сторонами по-разному", — сказал Штайнбах.

Министр отметил, что в вопросе санкций есть две стороны — обычные люди и компании, которые испытывают их негативное влияние, и "большая политика", поэтому приоритетом должно оставаться урегулирование разногласий РФ и ЕС

"Может быть, с новым президентом Украины что-то и сдвинется с места. Но в политическом смысле есть необходимость придерживаться тех требований, которые закреплены в минских соглашениях", — продолжил Штайнбах.

В этой связи он обратил внимание на предстоящий саммит "нормандской четверки", который пройдет 9 декабря в Париже.

"Я очень надеюсь на это (что саммит внесет вклад в улучшение отношений РФ и ЕС). Я верю в действенность диалога, а мы очень долго не говорили друг с другом. Я думаю, что только когда люди говорят друг с другом, можно найти конструктивные решения, и это то, что лежит в основе и отношений между людьми, например, между (канцлером ФРГ Ангелой) Меркель и Путиным. Люди говорят на личном уровне по-другому, нежели как они должны делать это на официальном уровне. Если хотите ликвидировать эту разницу, то нужно общаться, общаться и еще раз общаться", — заявил немецкий политик.

Отвечая на вопрос о влиянии санкций на экономику Бранденбурга, министр отметил, что оно "прежде всего непрямое".

"У нас сравнительно небольшой внешнеторговый потенциал. Терпят убытки те фирмы, у которых есть совместные проекты, которые из-за санкций не имеют доступа к финансированию", — пояснил министр.

Он отметил, что есть примеры, когда компании теряют до 50% рынков сбыта, но случается это редко.