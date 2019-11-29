Дожили: пенсионеры финансируют Компартию КНР и Кремль

Дожили: в Европе начинается пенсионный кризис

Правительство Нидерландов заявило о необходимости увеличить пенсионный налог почти на треть. Виноваты центральные банки, взявшие моду на отрицательные процентные ставки. В результате гособлигации — главный инвестиционный инструмент пенсионных фондов — стали убыточными. Почему в сложившейся ситуации больше всех выигрывают Китай Россия — в материале РИА Новости.

Голландская болезнь

Первой жертвой пенсионного кризиса, о приближении которого неоднократно предупреждали экономисты, оказались Нидерланды. Пенсионная система этой страны считалась одной из самых хорошо финансируемых. Однако теперь она столкнулась с острым дефицитом средств.

Дело в том, что голландские пенсионные фонды обязаны очень жестко оценивать риски приобретаемых активов. И основной объем средств им приходится инвестировать в гособлигации, которые всегда были идеальными для долгосрочных вложений благодаря высокой надежности и гарантированному стабильному доходу.

Однако курс Европейского центробанка на смягчение денежной политики привел к тому, что доходность государственных бумаг ушла в минус. И пенсионные фонды сейчас теряют деньги.

"Мы долго финансировали европейское правительство, а нам пообещали отрицательный доход на ближайшие тридцать лет", — пожаловался агентству Bloomberg глава отдела акций пенсионного фонда AustralianSuper Pty Иннес МакКеанд.

"Чтобы компенсировать проводимую Европейским центробанком политику низких ставок, пенсионные взносы должны увеличиться на 30 процентов, — подсчитала Шакти Рамбаран Мишре, председатель Голландской пенсионной федерации, представляющей 197 пенсионных фондов. — В противном случае около двух миллионов человек столкнутся с сокращением пенсионных выплат уже в следующем году".

Она предупредила, что повышение пенсионных взносов вызовет возмущение работников трудоспособного возраста, чьи доходы, соответственно, снизятся. И действительно, голландские профсоюзы уже организуют акции протеста и забастовки.

Погоня за риском

Перспектива пенсионного кризиса приобретает все более четкие очертания и в других странах. На прошлой неделе "Группа тридцати" — международная организация, объединяющая финансистов и экономистов, предупредила, что дефицит средств для поддержки стареющего населения в двадцати крупнейших странах мира приближается к 16 миллиардам долларов. Это угрожает пенсиям сотен миллионов граждан развитых стран.

"Мы оказались в мире отрицательных процентных ставок, — говорит Лекс Хугдуин, профессор Университета Гронингена и бывший член правления Центрального банка Нидерландов. — Для пенсионных фондов, обеспечивающих финансовую безопасность будущих пенсионеров, это означает большие проблемы, потому что в конечном итоге они не смогут осуществить выплаты, ожидаемые клиентами".

На то, что финансовые регуляторы одумаются и вернутся к нормальной финансовой политике, надежд практически не осталось.

"Среди участников пенсионного рынка возник консенсус о том, что впереди нас ждет длинный цикл смягчения монетарных условий, который, по сути, уже начался в этом году", — констатирует Райффайзенбанк.

Единственный выход для пенсионных фондов в этой ситуации — осваивать новые, более рискованные рынки в поиске активов с необходимой доходностью. В Швейцарии, например, увлеклись недвижимостью.

Спасаясь от отрицательных процентных ставок и падения доходов от облигаций, швейцарские пенсионные фонды в этом году вложили в жилье 24 процента капиталов, хотя всего несколько лет назад нормальной считалась доля в десять процентов.

С одной стороны, это дает стабильный доход от платы за аренду: шестьдесят процентов граждан Швейцарии живут в арендуемом жилье, поскольку из-за высоких цен на недвижимость не могут позволить себе собственное.

Но закон позволяет пенсионным фондам вкладывать в недвижимость не более 30 процентов средств. Скоро швейцарцы выйдут на этот уровень, и им придется последовать примеру коллег из других стран: обратить взор на российские и китайские ценные бумаги.

Кого финансируют пенсионеры

В минувший вторник Китай разместил номинированные в американской валюте облигации на рекордные шесть миллиардов долларов. При этом спрос почти достиг 20 миллиардов.

Чуть раньше Пекин продал гособлигации на четыре миллиарда евро. В обоих случаях основными покупателями выступили западные пенсионные фонды, увидевшие в китайских бумагах прекрасную возможность вложить деньги с хорошей прибылью.

Ажиотажным спросом пользуются и российские бумаги. В октябре заявки на размещаемые Минфином ОФЗ в два-три раза превышали предложение, а в ноябре инвесторы переключились на корпоративные бумаги.

По данным Московской биржи, сейчас нерезиденты вкладывают в акции отечественных компаний порядка 200 миллионов долларов в неделю. Значительная часть этих средств — из пенсионных фондов.

В результате рублевый индекс ММВБ установил исторический рекорд, пробив отметку 3000 пунктов, а валютный индекс РТС взлетел до максимумов с 2013 года.

Аналитики американского хедж-фонда One River Asset Management отмечают парадоксальность сложившейся ситуации.