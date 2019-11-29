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Лидеры НАТО обсудят отношения с Россией и контроль над вооружениями 

ТАСС 56 минут назад
Лидеры НАТО обсудят Россию
Фото: ТАСС
Лидеры стран — членов НАТО обсудят на саммите в Лондоне отношения с Россией и контроль над вооружениями после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита Североатлантического альянса в Лондоне 3-4 декабря.
"Мы также обсудим Россию. Все члены НАТО стоят единым звеном в отношении поведения России. Мы согласны с тем, что нарушение ДРСМД носит агрессивный характер. Но наши действия будут взвешенными и конструктивными", — сказал он.
По словам Столтенберга, альянас не видит агрессивных действий России против стран — членов, но должна реагировать на рост военных возможностей Москвы.
"Мы не видим непосредственной угрозы от России по отношению к странам НАТО. Но видим тенденцию в сторону роста вложений РФ в силы и средства [военного характера], — сказал он. — Мы не видим агрессивного отношения к какой-либо стране НАТО, но реалии показывают, что НАТО должно реагировать, должно модернизировать свои силы, вкладывать средства в обеспечение сдерживания".
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Теги:
В мире , Армия , Африка , Ближний Восток , Войска , Европа , Конфликты , Оружие , Политика , США , Йенс Столтенберг , НАТО
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