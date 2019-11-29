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Японии впервые экстрадировала в РФ фигуранта уголовного дела 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Японии впервые выдала РФ фигуранта уголовного дела
Фото: РИА Новости
Япония впервые экстрадировала в Россию фигуранта уголовного дела, российской стороне был передан лидера криминальной группировки Александр Золенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Россиянин был экстрадирован на родину в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России 29 ноября.
Как сообщила Волк, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210, ч. 3 ст. 166, ч. 1 ст. 174.1, а также ч. 1 ст. 105 УК России ("Убийство").
Александр Золенко был объявлен в розыск на основании запроса УВД России по Сахалинской области.
С 1992 по 2006 год мужчина являлся активным участником и одним из лидеров организованного преступной группировки на Дальнем Востоке, которая занималась убийством, угоном транспортных средств, отмыванием денег, полученных в результате преступлений.
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Теги:
В мире , МВД , ФСИН , Интерпол , Япония
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