Японии впервые выдала РФ фигуранта уголовного дела

Японии впервые экстрадировала в РФ фигуранта уголовного дела

Япония впервые экстрадировала в Россию фигуранта уголовного дела, российской стороне был передан лидера криминальной группировки Александр Золенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Как сообщила Волк, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210, ч. 3 ст. 166, ч. 1 ст. 174.1, а также ч. 1 ст. 105 УК России ("Убийство").

Александр Золенко был объявлен в розыск на основании запроса УВД России по Сахалинской области.

С 1992 по 2006 год мужчина являлся активным участником и одним из лидеров организованного преступной группировки на Дальнем Востоке, которая занималась убийством, угоном транспортных средств, отмыванием денег, полученных в результате преступлений.