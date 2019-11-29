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Modern Diplomacy: Индия совершила самую большую ошибку, променяв Россию на Запад 

RT на русском 18 минут назад
«Самая большая ошибка»: Индия променяла Россию на Запад
Фото: Reuters
Индия собиралась закупать российские истребители, а Моди рассуждал с Путиным о том, какие широкие перспективы открываются перед их странами. Однако затем Индия отказалась от сделки с Россией в пользу французских самолётов, и автор статьи называет это решение «самой большой ошибкой Индии».
Индия прежде была главным импортёром советских и позже российских вооружений, а теперь оказалась «нестабильным и ненадёжным партнёром» для Москвы, пишет Modern Diplomacy. Отказ от ранее подписанных контрактов стал для Нью-Дели обычным делом, и, похоже, Россию это тоже больше не удивляет.
Хотя Индия и прекрасно понимает взаимный интерес в отношениях с Россией, она всё же активно ищет возможности поддерживать контакты и с Европой, и с США. По мнению автора статьи, это похоже на торг, когда в присутствии двух и более продавцов покупатель вынуждает одного из них снизить цену.
Как пример автор статьи приводит историю, когда власти Индии приобрели французские истребители Rafale вместо российских Су-30МКИ. Первая партия уже поступила Индии, а сформируют первый авиаотряд к февралю 2021 года.
Обычно такие покупки объясняются ценой и политикой, но теперь российские эксперты в замешательстве. Если речь идёт о цене, то российские истребители стоят порядка $50 млн за штуку, а французские самолёты четвёртого поколения — $218 млн То есть вместо 36 французских истребителей Индия могла бы получить как минимум 95 российских. Таким образом, цена не могла влиять на принятие такого решения.
И с политической точки зрения это тоже не вполне ясный для Индии выбор, особенно учитывая тот факт, что на недавнем форуме в Санкт-Петербурге Путин и Моди отмечали, какой большой потенциал у их отношений в военной сфере. Так что, по словам автора статьи, российские эксперты могут сделать вывод, что либо система госзакупок в Индии слишком коррумпированная, либо её заставили передумать.
Между тем, Индия закупает различные другие американские вооружения и амуницию, тренирует военных, рассчитывает на сопутствующую военную и логистическую помощь Запада. Всё вместе это выйдет ей в сумму более $1 млрд
Получается, что власти Индии считают взаимодействие с США важнее, чем с Россией.
«Это может стать самой большой ошибкой Индии», — делает вывод автор Modern Diplomacy.
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Теги:
В мире , Азия , Оружие , Политика , Статьи , Индия , Москва , Нью-Дели , США
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