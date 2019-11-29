В ДНР заявили о претензиях на украинские территории

ДНР заявила претензии на территории Украины

Границы Донецкой народной республики соответствуют границам Донецкой области Украины , какими они были в начале 2014 года. Соответствующий закон, как сообщает ТАСС, сегодня принял парламент самопровозглашенной ДНР.

Законопроект, как сообщал «Рамблер», был инициирован руководителем комитета парламента по безопасности и обороне Виталием Кравцом по причине отсутствия в республике соответствующей законодательной базы.

«Закон установит государственную границу ДНР, а также определит порядок и условия ее обозначения и порядок защиты», — сообщал он.

Сегодня принятие закона было в двух чтениях одобрено всеми 76 депутатами, которые присутствовали на заседании.

Председатель Народного совета Донецкой народной республики Владимир Бидевка объяснил, что граница ДНР была определена в соответствии с границей Донецкой области образца начала 2014-го, потому что люди, живущие на временно подконтрольной Украине территории, «не забыты».