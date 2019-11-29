В ДНР заявили о претензиях на украинские территории

Границы Донецкой народной республики соответствуют границам Донецкой области Украины, какими они были в начале 2014 года. Соответствующий закон, как сообщает ТАСС, сегодня принял парламент самопровозглашенной ДНР.
Законопроект, как сообщал «Рамблер», был инициирован руководителем комитета парламента по безопасности и обороне Виталием Кравцом по причине отсутствия в республике соответствующей законодательной базы.
«Закон установит государственную границу ДНР, а также определит порядок и условия ее обозначения и порядок защиты», — сообщал он.
Сегодня принятие закона было в двух чтениях одобрено всеми 76 депутатами, которые присутствовали на заседании.
Председатель Народного совета Донецкой народной республики Владимир Бидевка объяснил, что граница ДНР была определена в соответствии с границей Донецкой области образца начала 2014-го, потому что люди, живущие на временно подконтрольной Украине территории, «не забыты».
«До момента урегулирования конфликта в Донбассе граница ДНР будет проходить по линии соприкосновения», — добавил он, сославшись на то, что так определено минскими соглашениями.