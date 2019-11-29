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Украина призвала ООН запретить выступления делегации из Крыма 

Lenta.ru + ещё 3 28 минут назад
Украина просит ООН запретить выступления крымчан
Фото: Reuters
Украина обратилась в секретариат ООН с официальным требованием не допустить участия крымчан в форуме под эгидой Совета ООН по правам человека в Женеве. Об этом рассказала глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина, передает РИА Новости.
По ее словам, Киев направил в секретариат официальное письмо, которое содержит соответствующую просьбу. Она также отметила, что позиция Украины в этом вопросе сводится к тому, что крымчане могут представлять полуостров на международных площадках только в составе украинской делегации.
Ранее ночью стало известно, что выступление российского депутата в ООН сорвали представители Киева. Кроме того, украинская делегация помешала выступлению представителя Сербии, который заявил, что не увидел в Крыму ущемления прав национальных меньшинств. Гридчина заявила, что российский делегат был лишен права слова по решению секретаря. При этом сама она выступить также не смогла.
На кадрах появившегося позже видео инцидента видно, как представители украинской делегации начали стучать табличками по столу, когда депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек говорил о соблюдении прав национальных меньшинств на полуострове. Секретарь несколько раз призвала делегатов к порядку.
По мнению самого Бальбека, демарш украинской делегации объясняется тем, что их разозлило отсутствие на полуострове репрессий в отношении нацменьшинств.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Его результаты отказываются признавать ряд стран, в том числе Украина, США, государства, входящие в Евросоюз, и другие. Российская сторона настаивает на соответствии прошедшей процедуры нормам международного права.
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Теги:
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Руслан Бальбек , ЕС , Госдума , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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