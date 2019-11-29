«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России в Женеве

Российская делегация не смогла выступить на форуме ООН по вопросам нацменьшинств из-за представителей Украины , которые своим поведением сорвали доклад депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека . Кроме того, в выступлении отказали еще одной представительнице России — она собиралась рассказать, как в Крыму относятся к украинскому языку.

Делегация Украины сорвала выступление представителей России на форуме ООН по вопросам нацменьшинств, который проходит в Женеве, сообщил РИА «Новости» депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. По его словам, когда он представлял свой доклад, некоторые люди позволяли себе кричать, стучать ногами, бить кулаками по столу, а отдельные украинские представители были даже готовы броситься в драку.

«Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре старой Европы — Женеве, которая является городом подписания великих гуманитарных конвенций», — сказал он.

У депутата создалось впечатление, что делегация Украины сформирована не из дипломатов, а из тех, кто «бросал камни и размахивал цепью перед полицейскими на майдане».

Он подчеркнул, что на мероприятии представители соседнего государства продемонстрировали «дикость и презрение» к ценностям демократии, главная из которых — свобода высказываний.

Парламентарий раскритиковал и организацию форума. Он убежден, что секретариат и председатель нарушили процедуру проведения заседания. «Они не удосужились посмотреть, что я член официальной делегации России, о чем секретариат Форума был уведомлен заранее», — возмутился Бальбек. Российский политик выразил надежду, что организаторы форума осознают свои ошибки и извинятся перед Россией.

Его слова подтвердила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Она рассказала ТАСС, что делегация из Украины не просто прервала выступление российского представителя, но и направила в секретариат протест против нее самой и Бальбека.

«Секретарь лишил права слова официального делегата от России», — констатировала Гридчина.

Ее выступление с докладом о правах человека на образование на языках национальных меньшинств тоже не состоялось по непонятным ей причинам.

Она выразила надежду, что сможет выступить со своим докладом в последний день форума, 29 ноября. Гридчина собирается рассказать, как в Крыму относятся к украинскому языку.

Как сообщила глава украинской общины Крыма, претензии у делегации из Украины возникли не только к россиянам: она также прервала выступление представителя Сербии. «Когда дали слово делегату из Сербии, он сказал, что был неоднократно в Крыму, что действительно в Крыму не ущемляются права ни крымских татар, ни украинцев. Украинская сторона прервала его выступление, выразив протест», — отметила собеседница агентства.

В Женеве 28 и 29 ноября под эгидой Совета ООН по правам человека проходит 12-я сессия форума по вопросам меньшинств, в частности их образования, языков и прав.

Гридчина ранее сообщила, что на форум не зарегистрировали представителей руководства крымско-татарских образовательных и духовных организаций Чингиза Якубова и Эссадулаха Баирова. Причина, по ее словам, в том, что они не смогли оформить визы и отправиться в Женеву. Поездка сорвалась и для члена Общественной палаты России от Республики Крым, директора болгарского культурного центра «Извор» Ивана Абажера, который сообщил, что швейцарское посольство не выдало ему визу.

В сессии смогли поучаствовать только два представителя Крыма из пяти подавших заявления.

Украина довольно часто предъявляет России претензии по поводу отношения в РФ к нацменьшинствам. За несколько дней до форума в Женеве Международный суд ООН обязал Москву до 8 декабря 2020 года предоставить контрмеморандум по иску украинской стороны, которая указала на нарушения международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов , Киев в своем иске заявил о преследовании в РФ крымских татар по национальному признаку. Сам он сказал РИА «Новости», что эти претензии необоснованны.

«Любые претензии Украины к России о нарушении конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации высосаны из пальца», — сказал он.

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в свою очередь назвал положения иска надуманными.