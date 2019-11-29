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На Украине заметили потерю Коломойским влияния на ситуацию в стране 

Lenta.ru 1 час назад
Коломойский терпит политическое поражение
Фото: РИА Новости
Украинский олигарх Игорь Коломойский теряет влияние на ситуацию в стране. Об этом в ходе прошедшей в Берлине конференции «Украина после выборов: куда направляется президент Зеленский» рассказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк, чьи слова передает «Укринформ».
Данилюк отметил, что речь идет не о влиянии на президента страны Владимира Зеленского, а на общую ситуацию на Украине. По его словам, он видит, что влияние олигарха «значительно уменьшилось», и в перспективе эта тенденция будет только усиливаться. Такую точку зрения, считает экс-секретарь СНБО, подтверждают многочисленные интервью и комментарии украинского олигарха.
Зеленский подписал указ об отставке Данилюка с поста секретаря СНБО 30 сентября. Экс-руководитель СНБО позже заявил, что ушел по личной инициативе из-за несогласия с курсом нынешней власти в Киеве.
Кроме того, СМИ указывали на его разногласия с руководителем офиса президента страны Андреем Богданом, ранее бывшим личным адвокатом Игоря Коломойского. Данилюка не устраивало, что Богдан пытался влиять на решение СНБО, а Коломойский хотел увеличить свое влияние на украинскую политику и получить компенсацию за национализацию Приватбанка.
Александр Данилюк был назначен на должность главы СНБО Украины в конце мая текущего года. До этого он занимал пост министра финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана с 2016 по 2018 год. Именно при нем было принято решение о национализации принадлежавшего Коломойскому Приватбанка.
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Теги:
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Игорь Коломойский , Александр Данилюк , Андрей Богдан , Владимир Зеленский , Владимир Гройсман , Укринформ
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