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Украинцев призвали отказаться от iPhone из-за Крыма 

Lenta.ru + ещё 1 35 минут назад
Украинцев призвали отказаться от iPhone из-за Крыма
Фото: РИА Новости
Жителей Украины призвали отказаться от использования техники Apple после того, как компания в своих продуктах стала указывать Крым как российскую территорию. С таким предложением на своей станице в Twitter выступил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
«А слабо, как говорится, отказаться от Apple, если они Крым готовы российским признать?» — задался вопросом дипломат, отметив, что представители компании являются «приспособленцами».
Климкин считает, что украинцам необходимо перейти на другую технику и перестать признавать продукцию компании, поскольку «такой бренд не может быть номером один». Он также возмутился, что на действующее руководство компании «нет Джобса».
Ранее сотрудники Apple внесли правки в продукты компании, указав, что полуостров Крым является российской территорией. Этот вопрос поднимался на обсуждении российских парламентариев с представителями Apple в мае 2019 года.
После этого действующий глава украинского МИД Вадим Пристайко посоветовал корпорации сосредоточиться на высоких технологиях и развлечениях, поскольку международная политика оказалась не сильной стороной Apple.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Его результаты отказываются признавать ряд стран, в том числе Украина, США, государства, входящие в Евросоюз, и другие. Российская сторона настаивает на соответствии прошедшей процедуры нормам международного права.
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Комментарии3 
Теги:
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Вадим Пристайко , Павел Климкин , МИД , ЕС , Apple , Республика Крым
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