Пентагон усомнился в морали Трампа

По мнению ведомства, у главы Белого дома есть «проблема с моралью». Пентагон обеспокоен поведением президента, это прежде всего связано со «спорадическим, импульсивным и противоречивым» методом принятия решений со стороны Трампа.

Утверждается, что Пентагон особенно недоволен вмешательством главы Белого дома в громкие дела о военных преступлениях. Ранее сообщалось, что Трамп планирует призвать помилованных военных преступников помочь ему в предвыборной кампании 2020 года. Их хотят привлечь в качестве специальных гостей в его избирательной кампании.

В связи с этим напряженность между президентом и правительством, которая и так нарастала в последние месяцы, обостряется еще сильнее. По мнению Пентагона, Трамп не должен привлекать военнослужащих к своей избирательной кампании, поскольку это может подорвать безопасность страны.