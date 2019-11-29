«Немножко приглушить»: в Раде высказались о свободе слова

В Раде предложили приглушить свободу слова на Украине

На Украине пришла пора немножко приглушить свободу слова. Такое заявление сделала 28 ноября народный депутат от «Слуги народа» и журналист по профессии Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телеканала «Настоящее время», комментируя дело Федины-Зверобой.

«У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже немножко приглушить. Из уважения к институту президентства фильтровать свою речь», — сказала Василевская-Смаглюк.

Она добавила, что будет голосовать за снятие неприкосновенности с Федины, но не за привлечение ее к ответственности.

Скандальная история разгорелась в конце октября, когда президент Украины Владимир Зеленский в городе Золотое Луганской области говорил с добровольцами на повышенных тонах.