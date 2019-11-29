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Наука и техника

В Раде предложили приглушить свободу слова на Украине 

Украина.ру 1 час назад
«Немножко приглушить»: в Раде высказались о свободе слова
Фото: РИА Новости
На Украине пришла пора немножко приглушить свободу слова. Такое заявление сделала 28 ноября народный депутат от «Слуги народа» и журналист по профессии Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телеканала «Настоящее время», комментируя дело Федины-Зверобой.
«У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже немножко приглушить. Из уважения к институту президентства фильтровать свою речь», — сказала Василевская-Смаглюк.
Она добавила, что будет голосовать за снятие неприкосновенности с Федины, но не за привлечение ее к ответственности.
Скандальная история разгорелась в конце октября, когда президент Украины Владимир Зеленский в городе Золотое Луганской области говорил с добровольцами на повышенных тонах.
После этого на странице волонтера Маруси Зверобой в Facebook была обнародована трансляция, в которой она, а также нардеп от фракции партии Петра Порошенко «Евросолидарность» София Федина с матами комментировали общение президента с добровольцами. Поведение и стиль разговора Зеленского они сочли неуважительным и хамским и стали рассуждать о возможной гибели президента во время поездки в Донбасс.
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Теги:
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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