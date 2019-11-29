Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина прогадала с российским газом
Украина прогадала с российским газом
В мире
"Папа, что я здесь делаю": Солдат-убийца встретился с отцом
"Папа, что я здесь делаю": Солдат-убийца встретился с отцом
Происшествия
Давят на психику: У россиян по-новому отбирают деньги
Давят на психику: У россиян по-новому отбирают деньги
Происшествия
Покровитель банды Цапков найден мертвым
Покровитель банды Цапков найден мертвым
Происшествия

СМИ: число погибших в результате землетрясения в Албании возросло до 48 

ТАСС 50 минут назад
Землетрясение в Албании: число жертв возросло
Фото: Reuters
Число жертв землетрясения в Албании достигло 48 человек. Об этом сообщила в пятницу газета "Коха йоне" со ссылкой на министерство обороны страны.
По данным издания, пострадавшими числятся порядка 790 человек. Ранее сообщалось о 40 погибших. Из-под завалов удалось спасти 45 человек, работники экстренных служб продолжают поисково-спасательные операции.
По сообщениям Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,4 произошло 26 ноября около 04:00 по местному времени (06:00 мск), эпицентр находился в 10 км к северо-западу от города Шиджак, расположенного недалеко от Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии, Словении и некоторых южных провинциях Италии.
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
ТАСС: последние новости
Вице-премьер Чехии прокомментировал отказ в перелете бизнес-миссии из Москвы в Казань Вице-премьер Чехии прокомментировал отказ в перелете бизнес-миссии из Москвы в Казань Умер бывший премьер Японии Накасонэ Умер бывший премьер Японии Накасонэ Венгрия отказалась отбирать артистов для участия в "Евровидении-2020" Венгрия отказалась отбирать артистов для участия в "Евровидении-2020" 
Теги:
В мире , Албания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина прогадала с российским газом
Украина прогадала с российским газом 689
«Папа, что я здесь делаю»: Солдат-убийца встретился с отцом
«Папа, что я здесь делаю»: Солдат-убийца встретился с отцом 230
Давят на психику: У россиян по-новому отбирают деньги
Давят на психику: У россиян по-новому отбирают деньги 36
Покровитель банды Цапков найден мертвым
Покровитель банды Цапков найден мертвым 1
Украина сорвала доклад России на форуме ООН
Украина сорвала доклад России на форуме ООН 625
Видео
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
00:40
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение