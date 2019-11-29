Русская Германия (Германия): Франция закрывается для иммигрантов

"Русская Германия", действительно настало время решить вопрос с нелегальной иммиграцией. Или Макрон начал борьбу за правый электорат? Франция не должна быть слишком привлекательной страной для мигрантов» — эти слова президента Франции сегодня звучат ошеломляюще резко. Но, кажется, пишет издание, действительно настало время решить вопрос с нелегальной иммиграцией. Или Макрон начал борьбу за правый электорат?

Парижская полиция утром 7 ноября провела масштабную операцию по эвакуации стихийных поселений мигрантов на северо-востоке Парижа и в пригороде столицы Сен-Дени. Палаточный лагерь располагался по обе стороны окружной трассы на Порт-де-ля-Шапель в Париже и соседнем пригороде Сен-Дени. Заселенный иммигрантами из Сомали Афганистана , Эритреи и Чада, по мнению парижан, он был «рассадником антисанитарии и криминала».

Репортажи с места эвакуации сдержанно показали полицейских в масках и опустевшие захламленные лагеря. В этих палатках и хижинах, по данным правозащитной ассоциации «Utopia 56», проживало более 2000 человек.

Пять унитазов на 1000 человек и чесотка в придачу

Лагерь на северо-востоке Парижа у метро Порт-де-ля-Шапель возник рядом с центром по приему беженцев, который может принять всего 400 человек. Мигранты, которым места не хватает, ждут своей очереди в стихийно созданном лагере неподалеку. В таких условиях они вынуждены находиться подолгу, иногда годами. Палатки, картонки, грязные матрасы, пять унитазов на 1000 человек, два фонтанчика питьевой воды. Время от времени в лагере вспыхивают эпидемии чесотки.

Каждое утро сотни беженцев выстраиваются в длинную очередь за горячим питанием, которое нерегулярно подвозят сюда благотворительные организации.

«Лагерь сносили уже 59 раз, но иммигранты возвращаются»

Некоторые иммигранты убежали ночью, еще до прибытия полиции, как будто предупрежденные кем-то о предстоящей зачистке лагерей. Особенно боятся таких рейдов те, у кого нет никаких документов, удостоверяющих личность. Во время операции по эвакуации присутствовала мэр Парижа Анн Идальго (Anne Hidalgo).

«Это уже 59-я операции по эвакуации, и мы боимся, что нелегалы все равно туда вернутся», — сказал журналистам заместитель мэра.

Многие из них, скорее всего, вернутся на это же место, когда уляжется шумиха. В то же время министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер (Christophe Castaner) пообещал, что органы правопорядка сделают все, чтобы нелегалы не возвращались больше на ля-Шапель. Префект Парижа Дидье Лальман (Didier Lallement) пообещал журналистам, что полиция будет регулярно патрулировать лагерь во избежание возвращения туда иммигрантов.

Куда увезли иммигрантов?

Автобусы с беженцами сопровождали более 600 полицейских, по числу которых можно назвать эту операцию самой масштабной за последнее время. Под размещение иммигрантов выделено 15 гимназий в регионе Иль-де-Франс. Приют в первую очередь предназначен для семей с женщинами и детьми, которых не менее 250. Куда денут остальных — вопрос открытый.

Ноябрьские тезисы

Днем ранее, в среду, 6 ноября, премьер-министр Франции Эдуар Филипп (Édouard Charles Philippe) представил тезисы по ограничению иммиграции в страну. Над новым законопроектом об иммиграции весь октябрь шли обсуждения в национальной ассамблее и сенате.

Направление новой иммиграционной политики определил Эммануэль Макрон (Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron), заявив, что «Франция не может принимать всех, если хочет принимать достойных». Иммиграционный законопроект, который ужесточит условия пребывания беженцев на территории Пятой республики, предусматривает введение квот на профессиональную иммиграцию, ограничение доступа к бесплатному социальному страхованию для просителей убежища и ужесточение условий для получения французского гражданства.

«Нет — медицинскому туризму во Франции!»

Новый закон ограничит доступ к бесплатному медицинскому страхованию для просителей убежища. Сейчас беженцы могут рассчитывать на нее с момента подачи заявления. Из-за этого, как заявила министр здравоохранения Аньез Бузин (Agnès Buzyn), некоторые мигранты практикуют «медицинский туризм» и приезжают лечиться во Францию даже в том случае, если заранее знают, что не получат политического убежища. Теперь право на страховку они получат только через три месяца после подачи заявления. Для тех, кто получил отказ в праве на убежище, возможность пользоваться бесплатной медицинской помощью будет сокращено с 12 до 6 месяцев.

Одной из самых ожидаемых мер, объявленных французским правительством, стало введение квот на профессиональную иммиграцию. Они затронут в первую очередь те отрасли экономики, в которых количество вакантных рабочих мест превышает число потенциальных сотрудников.

Еще одна мера, предложенная кабинетом Макрона, — создание трех центров административного задержания недалеко от Лиона, Бордо и Орлеана. Так французские правоохранительные органы смогут убедиться в том, что иностранцы, которых обяжут покинуть Францию, не будут находиться на территории страны нелегально.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер также объявил о дополнительном условии для получения французского гражданства. Для этого теперь потребуется владеть французским на уровне B1 не только в устной речи, но и на письме.

А что говорят простые французы?

Опросы, проведенные в августе-сентябре, показали, что проблема иммиграции стала для французов одной из основных. Участники опросов считают, что правительство ведет себя недостаточно жестко в вопросе ограничения иммиграции, что система социальной защиты слишком благожелательна к «понаехавшим».

Более половины опрошенных выступают против права на воссоединение семей и автоматического получения гражданства по достижении совершеннолетия для детей, рожденных во Франции (52%). И подавляющее большинство в 67% хочет отмены Шенгенских соглашений в пользу собственной миграционной политики и государственных границ на замке.

Как пишет французская пресса, правительство объявило о новых мерах в ожидании новых выборов. Через пять месяцев во Франции пройдут муниципальные выборы, на которых кандидаты от партии власти столкнутся с представителями крайне правого «Национального объединения». В 2022 году в стране пройдут выборы президента. О своем намерении участвовать в них уже объявила Марин Ле Пен (Marine Le Pen). И хотя официальная предвыборная кампания еще не началась, опросы общественного мнения уже называют Ле Пен и Макрона главными кандидатами на выход во второй тур.

«Для Макрона это явный «поворот направо", — считает France 2 — Президент не хочет, чтобы „Национальное объединение" обладало монополией на обсуждение иммиграции. В 2017 году Макрон считал, что систему квот очень сложно реализовать. Теперь он изменил свою позицию“.

Действительно, этим резким поворотом в области иммиграционной политики Эммануэль Макрон, еще два года назад заявлявший, что „принимать беженцев — это честь и традиция для Франции“, собирается удовлетворить ожидания избирателей, которые обычно голосуют за кандидатов от правой партии „Национальное объединение“ Марин Ле Пен: часть предложений уже неоднократно звучали в предвыборных программах представителей оппозиции.