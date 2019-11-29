Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму

Россией До воссоединения Крыма США рассчитывали открыть на полуострове дипломатическое представительство. Об этом рассказал бывший исполняющий обязанности главы МИД Украины Владимир Хандогий в эфире UkrLife, запись которого доступна на YouTube.

По его словам, эта тема обсуждалась еще во время президентства Виктора Ющенко . Поводом для поднятия вопроса стал отказ НАТО в 2008 году предоставить Киеву план действий по членству в альянсе. Хандогий рассказал, что после этого он провел встречу с занимавшей на тот момент пост госсекретаря США Кондолизой Райс , в ходе которой была подписана хартия о стратегическом сотрудничестве Вашингтона и Киева.

Помимо прочего документ включал в себя пункт о необходимости создания в Симферополе «почетного или какого-то дипломатического присутствия Соединенных Штатов Америки», рассказал Хандогий, отметив, что стороны долго обсуждали этот вопрос.

Его коллега, экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко отметил, что обсуждение вопроса началось еще до вступления Хандогия в должность в 2009 году, и он лично говорил об этом с экс-послом США на Украине Уильямом Тейлором