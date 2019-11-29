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Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму 

Lenta.ru + ещё 2 26 минут назад
До воссоединения Крыма с Россией США рассчитывали открыть на полуострове дипломатическое представительство. Об этом рассказал бывший исполняющий обязанности главы МИД Украины Владимир Хандогий в эфире UkrLife, запись которого доступна на YouTube.
По его словам, эта тема обсуждалась еще во время президентства Виктора Ющенко. Поводом для поднятия вопроса стал отказ НАТО в 2008 году предоставить Киеву план действий по членству в альянсе. Хандогий рассказал, что после этого он провел встречу с занимавшей на тот момент пост госсекретаря США Кондолизой Райс, в ходе которой была подписана хартия о стратегическом сотрудничестве Вашингтона и Киева.
Помимо прочего документ включал в себя пункт о необходимости создания в Симферополе «почетного или какого-то дипломатического присутствия Соединенных Штатов Америки», рассказал Хандогий, отметив, что стороны долго обсуждали этот вопрос.
Его коллега, экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко отметил, что обсуждение вопроса началось еще до вступления Хандогия в должность в 2009 году, и он лично говорил об этом с экс-послом США на Украине Уильямом Тейлором.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результатов и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.
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Теги:
В мире , Видео , Конфликты , Политика , США , Украина , Владимир Огрызко , Кондолиза Райс , Виктор Ющенко , Уильям Тейлор , МИД , ЕС , НАТО , Республика Крым
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