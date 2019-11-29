Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина прогадала с российским газом
Украина прогадала с российским газом
В мире
"Папа, что я здесь делаю": Солдат-убийца встретился с отцом
"Папа, что я здесь делаю": Солдат-убийца встретился с отцом
Происшествия
Давят на психику: У россиян по-новому отбирают деньги
Давят на психику: У россиян по-новому отбирают деньги
Происшествия
Покровитель банды Цапков найден мертвым
Покровитель банды Цапков найден мертвым
Происшествия

Умер бывший премьер Японии Накасонэ 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Умер бывший премьер Японии
Фото: РИА Новости
Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ умер в возрасте 101 года. Об этом в пятницу сообщило японское общественное телевидение.
Накасонэ возглавлял японское правительство с 1982 по 1987 год. Он также был депутатом ключевой нижней палаты парламента Японии на протяжении более 50 лет.
Его сын Хирофуми Накасонэ также является членом парламента от правящей Либерально-демократической партии, за годы политической карьеры он занимал посты министра образования и министра иностранных дел Японии.
Ясухиро Накасонэ родился 27 мая 1918 года в небольшом городке Такасаки (префектура Гумма). Он возглавлял список долгожителей среди действующих или бывших глав государств. Теперь этот неофициальный титул перешел к бывшему премьер-министру Республики Корея 100-летнему Хён Сын Джону, занимавшему премьерский пост с 1992 по 1993 год.
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
ТАСС: последние новости
СМИ: число погибших в результате землетрясения в Албании возросло до 48 СМИ: число погибших в результате землетрясения в Албании возросло до 48 МИД Чехии выясняет причину отказа в перелете бизнес-миссии из Москвы в Казань МИД Чехии выясняет причину отказа в перелете бизнес-миссии из Москвы в Казань Венгрия отказалась отбирать артистов для участия в "Евровидении-2020" Венгрия отказалась отбирать артистов для участия в "Евровидении-2020" 
Теги:
В мире , ЛДПР , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина прогадала с российским газом
Украина прогадала с российским газом 689
«Папа, что я здесь делаю»: Солдат-убийца встретился с отцом
«Папа, что я здесь делаю»: Солдат-убийца встретился с отцом 230
Давят на психику: У россиян по-новому отбирают деньги
Давят на психику: У россиян по-новому отбирают деньги 36
Покровитель банды Цапков найден мертвым
Покровитель банды Цапков найден мертвым 1
Украина сорвала доклад России на форуме ООН
Украина сорвала доклад России на форуме ООН 625
Видео
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
00:40
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение