В США поступил в продажу робот для любителей пеших прогулок

США на рынке появился робот для перевозки багажа, который будет стимулировать владельца к пешим прогулкам, сообщает телеканал NTD.

Робот Джитта итальянской компании Piaggio будет всюду следовать за своим хозяином и везти его поклажу. Человеку останется только наслаждаться прогулкой.

Не потеряться роботу помогут камеры и датчики, которые «зафиксируют внимание» на владельце. Вес Джитта составляет 22 килограмма, приобрести его можно за $3250.

Создатели считают, что робот поможет людям иногда отказываться от автомобиля.

«Вместо того чтобы брать ключи от машины, можно выйти на прогулку с Джиттой», — сказал сооснователь Piaggio Джефрии Шнэпп.

При этом, по мнению экспертов, вряд ли многие американцы захотят отказаться от авто в пользу таких роботов.

Ранее в Болгарии инженер Росен Христов создал робота-гуманоида из бытовой техники. Рокки достигает 170 сантиметров в высоту и 50 килограммов веса. Он способен передвигаться по помещению и брать в руки различные предметы. Туловище робота создано из стационарного компьютера, глаза — из камер фотоаппаратов. Движущиеся детали изобретатель позаимствовал у DVD-проигрывателя.