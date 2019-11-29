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В США поступил в продажу робот для любителей пеших прогулок 

Мир24 51 минуту назад
В США поступил в продажу робот для любителей пеших прогулок
Фото: «Мир 24» / Алан Кациев
В США на рынке появился робот для перевозки багажа, который будет стимулировать владельца к пешим прогулкам, сообщает телеканал NTD.
Робот Джитта итальянской компании Piaggio будет всюду следовать за своим хозяином и везти его поклажу. Человеку останется только наслаждаться прогулкой.
Не потеряться роботу помогут камеры и датчики, которые «зафиксируют внимание» на владельце. Вес Джитта составляет 22 килограмма, приобрести его можно за $3250.
Создатели считают, что робот поможет людям иногда отказываться от автомобиля.
«Вместо того чтобы брать ключи от машины, можно выйти на прогулку с Джиттой», — сказал сооснователь Piaggio Джефрии Шнэпп.
При этом, по мнению экспертов, вряд ли многие американцы захотят отказаться от авто в пользу таких роботов.
Ранее в Болгарии инженер Росен Христов создал робота-гуманоида из бытовой техники. Рокки достигает 170 сантиметров в высоту и 50 килограммов веса. Он способен передвигаться по помещению и брать в руки различные предметы. Туловище робота создано из стационарного компьютера, глаза — из камер фотоаппаратов. Движущиеся детали изобретатель позаимствовал у DVD-проигрывателя.
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Теги:
В мире , Наука и техника , США
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