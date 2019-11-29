РФ сочли стихийным бедствием для США и Европы

Турецкое СМИ сравнило Россию со стихийным бедствием для США и Европы

Россия наряду с Турцией Китаем представляет собой "стихийное бедствие", которое угрожает Западу во главе с США . Об этом пишет турецкая газета Sabah.

В статье говорится, что давление, оказываемое независимой политикой Турции, напоминает цунами, Китая — изменение климата, а России — ураган.

Автор отмечает, что новые стратегические отношения между Россией, Турцией и Китаем снова превратили Москву в центр притяжения. Страна продолжает расширять свою зону влияния на Северную Африку. При этом Россия строит отношения со странами, считающимися ближайшими союзниками США, такими как Израиль, Саудовская Аравия, Египет, Германия и Франция.

Издание подчеркивает, что Турция выполняет функцию "стальной сердцевины" в мусульманских регионах Северной Африки, Ближнего Востока, Балкан, Кавказа, Средней и Южной Азии. По мнению автора, страна уже сейчас воспринимается как один из самых "довлеющих полюсов вновь формирующейся глобальной системы".

При этом "сущий кошмар" для США — Китай, вызывающий настоящее "изменение климата" в глобальной геополитике. Соединенным Штатам необходимо привлечь на свою сторону Россию и Турцию для противодействия в экономической войне с государством. Однако издание сомневается, что это возможно на практике.