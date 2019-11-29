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Турецкое СМИ сравнило Россию со стихийным бедствием для США и Европы 

РИА Новости 1 час назад
РФ сочли стихийным бедствием для США и Европы
Фото: ТАСС
Россия наряду с Турцией и Китаем представляет собой "стихийное бедствие", которое угрожает Западу во главе с США. Об этом пишет турецкая газета Sabah.
В статье говорится, что давление, оказываемое независимой политикой Турции, напоминает цунами, Китая — изменение климата, а России — ураган.
Автор отмечает, что новые стратегические отношения между Россией, Турцией и Китаем снова превратили Москву в центр притяжения. Страна продолжает расширять свою зону влияния на Северную Африку. При этом Россия строит отношения со странами, считающимися ближайшими союзниками США, такими как Израиль, Саудовская Аравия, Египет, Германия и Франция.
Издание подчеркивает, что Турция выполняет функцию "стальной сердцевины" в мусульманских регионах Северной Африки, Ближнего Востока, Балкан, Кавказа, Средней и Южной Азии. По мнению автора, страна уже сейчас воспринимается как один из самых "довлеющих полюсов вновь формирующейся глобальной системы".
При этом "сущий кошмар" для США — Китай, вызывающий настоящее "изменение климата" в глобальной геополитике. Соединенным Штатам необходимо привлечь на свою сторону Россию и Турцию для противодействия в экономической войне с государством. Однако издание сомневается, что это возможно на практике.
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Теги:
В мире , Китай , Москва , США , Турция
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