Названы лучшие страны Европы для хорошей жизни

Германия и Австрия возглавили рейтинг самых финансово благополучных стран Европы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование шведской компании Intrum AB. К наименее благополучным странам Европы эксперты отнесли Грецию и Литву.

Страны оценивались по таким показателям, как способность своевременно оплачивать свои счета, отсутствие долгов по кредитам, наличие сбережений, уровень финансовой грамотности. Специалисты установили, что Германия и Дания лидируют по способности населения своевременно платить по счетам. Жители Венгрии, Чехии и Эстонии имеют наименьшие долги по кредитам, а граждане Швеции и Швейцарии могут сэкономить в месяц больше, чем другие жители Европы. Эксперты также установили, что самым финансово грамотным является население Финляндии и Великобритании.

В ходе исследования стало известно, что порядка 45 процентов европейских потребителей жалуются на то, что размеры их счетов растут быстрее, чем доходы. Четверть потребителей признались, что в 2019 году брали деньги в долг или прибегали к кредитке, чтобы оплатить счета. По сравнению с 2018 годом показатель вырос на четыре процента. В то же время 75 процентов европейских потребителей утверждают, что могут позволить себе ежемесячно откладывать деньги с зарплаты, хотя более половины не удовлетворены размером той суммы, которую они могут отложить.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 2019 год в России кредиты имеют 39,5 миллиона человек, что соответствует 54 процентам работающего населения. При этом четверть должников в стране просрочили выплаты более чем на 90 дней. По данным Минэкономразвития, половина российских заемщиков вынуждены отдавать в счет платежей по кредитам более 50 процентов ежемесячного дохода.